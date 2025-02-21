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Культура

ИИ подтвердил авторство Рембрандта: "Польский всадник" признан подлинником

ИИ
время публикации: 21 февраля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:28
ИИ подтвердил авторство Рембрандта: "Польский всадник" признан подлинником
Википедия

Картина "Польский всадник", хранящаяся в Коллекции Фрика в Нью-Йорке, прошла проверку с использованием технологии искусственного интеллекта. Анализ, подтвердил, что произведение принадлежит кисти Рембрандта. Сторонники авторства мастера получили перевес в многолетнем споре вокруг картины.

Благодаря ИИ нас захлестнула новая волна атрибуции картин. И мы только вначале. Работники музеев и коллекционеры в восторге и ужасе. А вдруг всё-таки подделка? А если подлинник?

Историки искусства долгое время сомневались в авторстве "Польского всадника" (ок. 1655).

В 1984 году глава Исследовательского проекта Rembrandt Research Project, RRP Йосуа Брюйн почему-то засомневался в правильность атрибуции, ему бросалось в глаза сходство полотна с работами ученика Рембрандта Виллема Дроста. Несмотря на то, что в 1997 году RRP официально подтвердил авторство Рембрандта, сомнения не развеивались. Апологеты Виллема Дроста указывали недостаточно проработанный пейзаж и нехарактерные для мастера мазки.

Сторонники подлинности указывали на рембрандтовскую светотень, композицию и эмоциональную глубину сцены. Они предполагали, что работа могла быть частично завершена учениками, но ключевые элементы, несомненно, принадлежат великому мастеру.

Фирма Art Recognition использовала алгоритмы машинного обучения для анализа картины. Система оценила вероятность того, что различные участки полотна принадлежат кисти Рембрандта, выявляя закономерности мазков и стилистические особенности.

ИИ подтвердил, что нижняя часть коня, включая копыта и участки земли, была добавлена реставраторами в XIX веке, а основное полотно демонстрирует высокий уровень соответствия стилю Рембрандта. Вероятность авторства варьировалась от 69 до 83%, что, согласно методологии Art Recognition, является весомым аргументом в пользу подлинности.

Результаты анализа согласуются с выводами Эрнста ван де Ветеринга, одного из ведущих специалистов по Рембрандту, изложенными в каталоге RRP в 2010 и 2014 годах. Официальная позиция Коллекции Фрика остается неизменной: музей воздержался от комментариев относительно результатов ИИ-анализа.

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