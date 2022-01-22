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NEWSru.co.il :: Досуг22 января 2022 г., 17:24

"Так видят рыбы". В Иерусалиме проходит выставка художницы Ксении Стулевой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Так видят рыбы". В Иерусалиме проходит выставка художницы Ксении Стулевой "Так видят рыбы". В Иерусалиме проходит выставка художницы Ксении Стулевой

До конца января в Белом зале Музея природы Иерусалима будет проходить персональная выставка Ксении Стулевой "Моя природа".

Работы художницы, которая впервые представила их публике, сравнивают с мозаичной тканью, увиденной с помощью оптической линзы или под микроскопом. "Так видят рыбы или птицы с охотничьим глазомером", - говорится в каталоге выставки.

Ксения репатриировалась в Израиль из Киева 10 лет назад. Заниматься живописью мечтала с детства, но эта мечта осуществилась только в Израиле, во многом, по словам самой Ксении, благодаря фантастическим израильским пейзажам, окружающим ее.

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