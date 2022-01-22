"Так видят рыбы". В Иерусалиме проходит выставка художницы Ксении Стулевой

До конца января в Белом зале Музея природы Иерусалима будет проходить персональная выставка Ксении Стулевой "Моя природа".

Работы художницы, которая впервые представила их публике, сравнивают с мозаичной тканью, увиденной с помощью оптической линзы или под микроскопом. "Так видят рыбы или птицы с охотничьим глазомером", - говорится в каталоге выставки.

Ксения репатриировалась в Израиль из Киева 10 лет назад. Заниматься живописью мечтала с детства, но эта мечта осуществилась только в Израиле, во многом, по словам самой Ксении, благодаря фантастическим израильским пейзажам, окружающим ее.