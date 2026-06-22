Неизданная песня Виктора Цоя "Дети минут" опубликована в его 64-й день рождения

В частном архиве в Швеции обнаружена запись песни Виктора Цоя "Дети минут", считавшейся долгое время утраченной. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил, что песню, которую Виктор Цой очень редко исполнял вживую и категорически отказывался записать в студии, поскольку "она может многих обидеть", ему удалось после долгих поисков обнаружить в домашнем архиве шведки Сары Океррен.

Как сообщает souz.ru, запись была сделана на пишущий кассетный Walkman Сары Океррен во время вечеринки.

Чубраев рассказал, что в 2020 году он копался в архивах Александра Липницкого из "Звуков Му" и ему в руки попала рукопись с текстом "Детей минут". Он расспросил Александра Липницкого, и тот рассказал Чубраеву, что Цой был у него в гостях и спел эту песню под гитару. Липницкому понравился трек, и он попросил Цоя сыграть "Дети минут" еще раз под запись, но Цой категорически отказался.

Долгое время "Дети минут" знали лишь близкие друзья Цоя, и считалось, что песня утеряна. Сергей Чубраев решил поискать ее за пределами СНГ. Он написал всем иностранцам, которые когда-либо общались с Цоем: теоретически, кто-либо из них мог записать песню на современную по тем временам технику.

Так и оказалось. Сара Океррен приезжала в Ленинград, чтобы учить русский язык и навестить отца-консула, работавшего в СССР. В 1988 году она посетила вечеринку Георгия Гурьянова, барабанщика "Кино". На этой вечеринке Цой спел несколько песен по заказу девушек – в том числе "Дети минут". Океррен записала трек на кассету.

Журналист Андрей Айрапетов рассказал об этой истории в документальном фильме "Привет Карлу Густаву", который был опубликован на YouTube 21 июня – в день рождения Виктора Цоя. Песня "Дети минут" начинается примерно на отметке 11:30 этого 17-минутного фильма.