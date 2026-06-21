Пускаем корни – проект, интегрирующий музыкантов-"олим" в музыкальную израильскую среду

"Пускаем корни" – новый музыкальный проект, серия объединяющих концертов в музее АНУ. 24 июня в АНУ состоится первый концерт проекта, "Беседа о музыкальном языке", открывающий новый цикл камерной музыки. Новые музыкальные репатрианты становятся частью израильской культурной жизни, привнося другое видение в музыкальный истеблишмент.

Проект "Пускаем корни" создан совместно с фондом "Надав", артистами Израильского филармонического оркестра и композитором и музыковедом Ави Беньямином.

После начала войны в Украине многие стали музыкальными кочевниками, потеряв не только дом, но возможно практиковать профессию. Израиль стал для них возможностью полноценно вернуться в музыкальную жизнь.

Новый проект родился из "Концертов Фонда стипендии имени Павла Кушнера", в которых на протяжении последних лет участвовали как музыканты, приехавшие в Израиль после 2022 года, так и артисты, давно живущие и работающие в стране.

Большой отклик у публики показал, насколько востребовано именно смешанное звучание, когда представители разных поколений и биографий, исходя из разного культурного и музыкального опыта выстраивают на сцене новый диалог,

"После того как огромный успех этих вечеров стал очевиден и для исполнителей, и для публики, мне пришла идея продолжить наше музыкальное сотрудничество", – рассказывает куратор проекта и альтистка Израильского филармонического оркестра Евгения Орен.

С этой идеей она обратилась к Роману Когану и Анне Лейкиной, работникам музея АНУ. Так возник замысел цикла концертов, в которых недавно приехавшие в Израиль музыканты будут выступать вместе со старожилами и сабрами, образуя единое музыкальное пространство.

В работу над проектом был вовлечен композитор и музыковед Ави Беньямин, он стал ведущим концертов и соавтором их концепции. Организаторы стремятся не только представить публике выдающихся исполнителей, но и предложить новый взгляд на классическую музыку. Именно поэтому каждый вечер цикла будет посвящен отдельной теме.

Первый концерт получил название "Беседа о музыкальном языке". Его героями стали участники квартета "Сион" – скрипачи Лев Иомдин и Петр Бобровский, альтистка София Лебедь и виолончелист Яков Кашин. Все музыканты – выпускники Московской консерватории, сегодня выступают в составе Израильского филармонического оркестра и Иерусалимской "Камераты".

Вместе с Ави Беньямином музыканты "поговорят" со зрителями о том, как менялся музыкальный язык на протяжении столетий. Публика услышит произведения разных эпох и направлений – от барокко до музыки XX и XXI веков, а также сможет задать исполнителям вопросы.

В программе – сочинения композиторов из разных временных страт, Дебюсси, Пуччини, Моцарт и, параллельно, Шостакович, Карманов.

Первый Концерт состоится 24 июня (среда) в 19:00 в АНУ – Музее еврейского народа.

Почитать подробности о концерте можно здесь.