Умерла актриса Лариса Голубкина, звезда "Гусарской баллады"

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина ушла из жизни в субботу, 22 марта, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина…", – написал ведущий.

Лариса Голубкина. Краткая биография.

Родилась в Москве.

В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижёрско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, где занималась вокалом у Марии Петровны Максаковой.

Во время учёбы в ГИТИСе начала сниматься в кино — дебютом актрисы стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии. Участвовала во многих спектаклях, где режиссёры использовали её умение с одинаковой выразительностью играть лирических и характерных героинь, петь и танцевать.

Принимала участие в телевизионном представлении «Бенефис Ларисы Голубкиной» (1974), снятом режиссёром Евгением Гинзбургом по сюжету спектакля «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу, где сыграла Элизу Дулитл. Спектакль был дополнен музыкальными номерами, современными песнями, забавными пародийными эпизодами и лирическими отступлениями.

Параллельно с театральной деятельностью Голубкина с 1960-х годов стала выступать на эстраде, исполняя песни из репертуара Клавдии Шульженко, песни советских композиторов и старинные русские романсы.