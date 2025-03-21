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Культура

Нил Янг отменил запланированный концерт в Украине по соображениям безопасности

Музыканты
время публикации: 21 марта 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 19:52
Нил Янг
Amy Harris/Invision/AP

Чуть более двух недель назад знаменитый канадский музыкант Нил Янг объявил, что приедет с концертом в Украину – в знак поддержки страны в войне с Россией, а также лично Владимира Зеленского, который незадолго до этого был со скандалом выдворен из Белого Дома после встречи с Дональдом Трампом.

Однако этим планам, судя по всему, не суждено осуществиться. 20 марта Янг объявил на своём сайте о том, что на данном этапе концерт не состоится. "Наше выступление в Украине отменено, – написал 79-летний музыкант. – Мы нашли хорошую площадку, в непосредственной близости от убежища, но меняющаяся ситуация на земле слишком сложна. Совесть не позволяет мне подвергать подобному риску мою команду и оборудование".

Нил Янг принёс извинения всем, кто рассчитывал побывать на его концерте, назвал Украину замечательной страной, а Зеленского – "хорошим лидером" и закончил своё обращение словами "SLAVA UKRAINI" (орфография оригинала сохранена).

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