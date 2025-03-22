В иерусалимской галерее "Скицца" откроется выставка Димы Конрадта "Свет и другие берега"

В четверг, 27 марта, в иерусалимской галерее "Скицца" (ул. Кореш, 8) откроется выставка фоторабот Димы Конрадта "Свет и другие берега".

На выставке представлены работы, сделанные в Петербурге и Израиле за последние десять лет. При этом экспозиция состоит из пар перекликающихся между собой фотографий, где в каждом из таких дуэтов на одном снимке – Петербург, на другом – Израиль. Израильские фотографии выставки были за редким исключением сделаны за последние три года, после репатриации Димы Конрадта.

По его словам, этот проект – результат наблюдения за случаями из жизни света и цвета, история не о разных городах и странах, а рассказ о созвучиях.

"Кроме всего, это ещё и исследование, постановка вопросов: что есть для художника перемена географии? как меняется вслед за этим взгляд? А если не меняется, то не варится ли автор в собственном соку независимо от перемены кастрюли?", – говорит Дима Конрадт.

Впервые Дима Конрадт приехал в Израиль в 2003 в рамках проекта "Фотомост Петербург-Израиль", в котором участвовали фотографы из двух стран.

"Петербург – мой главный дом. До́ма, в родной среде зрение настроено определённым – домашним образом – то, что для туриста экзотика, для туземца привычное окружение. В Израиле я больше трех лет, и это уже не чужая экзотическая среда, где всё ново, и теперь здесь я чувствую бо́льшую свободу, восприятие становится вполне домашним. Теперь я могу сосредоточиться на вещах более тонких, чем те, что диктует чувство новизны, а именно на спокойном любимом (привычном) наблюдении за той самой жизнью света", – рассказывает художник.