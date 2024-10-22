Израильский фильм "Этот город" получил гран-при кинофестиваля "Челси" в Нью-Йорке

Фильм "Этот город" Амита Ульмана получил гран-при кинофестиваля "Челси" в Нью-Йорке, а также призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль израильской актрисе Мории Эконс. "Этот город" – это мюзикл с композициями в стиле хип-хоп в жанре нуар-детектива. В центре сюжета частный детектив Джо, который расследует исчезновение, а потом и убийство девушки по имени Наоми. В ходе расследования погибает напарник главного героя, в смерти которого обвиняют самого Джо и приговаривают к смертной казни. Но детективу удается избежать виселицы, раскрыв имя настоящего преступника.

Сценарий "Этого города" основан на театральном мюзикле по сценарию Амита Ульмана. Премьера спектакля состоялась в 2012 году. Шоу продержалось на сцене десять лет. После чего возникла идея превратить театральную постановку в фильм. В 2024 году "Этот город" был номинирован на шесть премий израильской академии кино и телевидения "Офир" и получил четыре статуэтки: за саундтрэк, музыку, дизайн и костюмы.

Всего в кинофестивале "Челси" в этом году приняли участие восемь израильских фильмов, среди которых художественные, документальные и короткометражные ленты. Помимо "Этого города", в программу фестиваля были включены документальная картина "Оператор дрона" о погибшем в 2000 году полицейском из друзской общины сержанте Мадхате Йосефе, фильм "6:30" по свидетельствам выживших 7 октября, короткометражные ленты "Защищенное пространство", "Процедура", "Полдюйма кожи", "Француз" и документальный фильм "Разорванный" о кампейне постеров в поддержку израильских заложников по всему миру.