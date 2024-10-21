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Культура

Первый солист Iron Maiden Пол Ди`Анно скончался в возрасте 66 лет

время публикации: 21 октября 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 19:15
Первый солист Iron Maiden Пол Ди`Анно, 2008 год
Wikipedia.org. Фото: Silvio Tanaka - Expansão Cultural

Британский музыкант Пол Ди`Анно, первый солист группы Iron Maiden, скончался у себя дома в Солсбери в возрасте 66 лет. Сообщение о смерти музыканта опубликовал лейбл Conquest Music от имени его близких.

"От имени его семьи, Conquest Music с грустью сообщает о смерти Пола Эндрюса, известного в мире музыки как Пол Ди`Анно", – сказано в заявлении лейбла.

Пол Ди`Анно родился в Лондоне 17 мая 1958 года, он стал известен как солист британской хэви-метал группы Iron Maiden в период с 1978 по 1981 год. Он выступал также в составах таких групп, как Gogmagog, Di"Anno, Battlezone, Praying Mantis и Killers, и выпустил несколько сольных проектов.

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