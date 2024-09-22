"Украшения/декорации войны" – почти африканская выставка израильской художницы Таль Мацлиах

В Тель-Авивском музее искусств открылась выставка Таль Мацлиах, художницы из кибуца Кфар-Аза. 7 октября 2023 года она была заперта в бомбоубежище-студии более 20 часов. Это укрытие спасло ей жизнь, пока силы специального назначения не эвакуировали её в безопасное место.

Репортаж с выставки Татьяны Савин.

В своих работах, представленных на выставке "Украшения/декорации войны*", Таль переживает ужасы и вспоминает размышления того дня и дней, пришедших после. Ожидание смерти в течение 20 часов оставляет на человеке следы, однако, выставка Таль не ужасна и не печальна. Она почти весёлая, благодаря особому стилю, она дерзкая, полная символов, знаков, отсылок и разговоров: с самой собой, со зрителем, с врагами, со вселенной.

Стиль Таль Мацлиах очень узнаваем, яркие плоские формы, почти африканские использования узоров, много цвета, даже какой-то упорядоченной пестроты.

После эвакуации, находясь у родственников и не имея под рукой привычных материалов, Мацлиах купила первое, что попалось – акриловые краски и небольшие холстики, всё что она смогла найти в местном магазине. Этими инструментами она начала создавать серию. Поэтому первая часть – на очень маленьких, почти интимных форматах. Потом Таль добралась до профессионального магазина и перешла на свои любимые доски, более привычного размера, и масляные краски.

В серии художница почти поминутно описывает свои переживания того дня:

- Вот она лежит на полу, размышляя, сможет ли затащить в убежище кофейную машину. И решает, что сможет. И затаскивает, и делает кофе, накрыв машину одеялом, чтобы не шумела.

- Вот образы военных, то ли военных, приехавших её спасти, то ли боевиков Хамаса.

- Вот она показывает всем "третий палец" и он же в виде цветка, украшает пейзаж вокруг.

- А вот страх, который она испытала, когда поняла, что могло с ней произойти.

Стиль её живописи можно отнести к символическому, примитивному экспрессионизму. В дополнение, а иногда и вместо форм, Мацлиах использует буквы, слова и знаки, которые иногда читабельны, а иногда создают текстуру и фон.

В своей живописи художницы почти всегда затрагивает темы гендера и с болезни. Таль страдает хроническим заболеванием кожи, которое отражается на её работах, особенно в автопортретах. Болезнь оказывает влияние на её восприятие тела и идентичности. Передавая переживания 7 октября, Таль сравнивает узоры на лице и узоры-следы, оставленные тем днём.

Таль Мацлиах удостоена нескольких значимых наград за свои достижения. В 2009 году она получила премию Раппопорта (Rappaport Prize) как выдающаяся художница. Эта награда присуждается израильским художникам за выдающийся вклад в современное искусство. Помимо этого, её работы получили признание на различных выставках, в Израиле и за рубежом, что укрепило её позиции как одной из ведущих израильских художниц современности​.

Выставка будет открыта до конца ноября в главном здании музея Тель-Авива.

*Слово "кишутим" можно перевести с иврита разными способами, на этом построена определённая игра в названии. Это и украшения, и декорации, и даже узоры.