Названы самые популярные песни и артисты на израильском радио в уходящем году

В преддверии нового года по еврейскому календарю компания Media Forest, собирающая статистику ротаций на израильских радиостанциях, подвела итоги уходящего года.

Согласно данным Media Forest, самой ротируемой композицией в израильском радиоэфире стала песня Эяля Голана "עם ישראל חי" ("Народ Израиля жив"). В тройку вошли также "לצאת מדיכאון" ("Выйти из депрессии") Ягеля Ошри и "אין לי מקום אחר" ("У меня нет другого места") Итая Леви. На четвертом месте – "גיבורי על" ("Супергерои") группы Ha-Tikva 6.

Эяль Голан возглавил и список артистов, чьи песни, в целом, чаще всего звучали в эфире за отчётный период – более 31 тысяч раз. На втором месте – Шломо Арци, на третьем – Арик Айнштейн, единственный музыкант в рейтинге, которого уже давно нет в живых. Пятёрку замыкают Сарит Хадад и Омер Адам.

Отдельно подсчитаны результаты артисток женского пола – разумеется, Сарит Хадад, попавшая и в общий топ-5, одержала здесь убедительную победу. Второе место – у Эден бен Закен, третье – у Иегудит Равиц. Наконец, в рейтинге музыкальных ансамблей, по подсчётам Media Forest, на верхней строчке оказался проект Идана Райхеля, композиции которого транслировались по радио в Израиле почти 15 тысяч раз. Он опередил группу Ethnix (8201 ротация) и уже упоминавшийся выше ансамбль Ha-Tikva 6 (7855 ротаций).