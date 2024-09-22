Разговор уехавших и оставшихся: вышла совместная песня Юрия Шевчука и режиссера Михаила Сегала

На YouTube-канале группы ДДТ опубликована необычная новинка: песня "Вышли мне строчку", исполненная Юрием Шевчуком в дуэте с режиссером и клипмейкером Михаилом Сегалом. Автором музыки и текста композиции выступил именно Сегал. Куплеты они исполняют по очереди, обращаясь друг к другу: Шевчук – из Санкт-Петербурга, Сегал – из эмиграции (в клипе есть кадры, в частности, из Парижа и Нью-Йорка).

"Вышли мне строчку" – сердечный, сочувственный диалог тех, кто уехал из России после вторжения в Украину, с теми, кто остался в стране. "Здравствуй, друг, потерянный между строк, сохранивший слух, стоящий новых трёх", – обращается Сегал к Шевчуку, а тот отвечает: "Как ты, друг? Ты покинул свою страну, кончился воздух, который ты здесь вдохнул".

Юрий Шевчук – один из немногих музыкантов, оставшихся в России и не скрывающих своей твёрдой антивоенной позиции; с весны 2022 года он и его группа ДДТ лишены возможности давать в стране концерты.

Михаил Сегал – известный клипмейкер, работавший с "Кастой", "Ногу свело!", "Би-2", "Сплином", "Машиной времени" и другими артистами. С 2006 года он также снимал полнометражные фильмы, в том числе "Franz+Polina", "Рассказы", "Кино про Алексеева" и "Глубже!". В некоторых собственных картинах он также выступил в роли композитора.