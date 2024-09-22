Хавьер Бардем обвинил правительство Израиля в преступлениях против человечности

Испанский киноактер Хавьер Бардем, который активно снимается и в Голливуде, стал гостем Международного фестиваля в Сан-Себастьяне, где ему вручили награду "Доностия" за вклад в кинематограф. Премии он был удостоен еще в минувшем году, но получить ее смог только сейчас.

Выступая на пресс-конференции, Бардем назвал происходящее в секторе Газы ужасным и неприемлемым. "На мой взгляд, нынешнее правительство Израиля – самое радикальное за всю его историю", – заявил актер.

"Я считаю, что правительство Израиля совершает преступления против человечности. Чудовищное нападение 7 октября не может оправдать коллективного наказания, страданий палестинцев. Безнаказанности израильского правительства пора положить конец", – сказал Бардем.

Он призвал США, Германию и Великобританию отказаться от "безоговорочной поддержки военных преступлений", подчеркнув, что видит разницу между правительством Биньямина Нетаниягу и израильтянами в целом. Как отмечает сайт Deadline, его слова журналисты встретили аплодисментами.