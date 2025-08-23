В возрасте 95 лет умерла Анастасия Вербицкая, один из крупнейших в мире специалистов по фехтованию

В возрасте 95 лет умерла Анастасия Вербицкая, педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России, сообщает ТАСС.

В Российском институте театрального искусства мастер преподавала сценическое движение и фехтование почти 40 лет. Как отмечают в ГИТИСе, всю жизнь Вербицкая посвятила исключительно этой профессии.

В ГИТИСе запомнят Вербицкую как глубокого, доброго и остроумного человека, который работал с учениками с большой любовью.

"Она навсегда останется педагогом великой гитисовской школы – талантливым, свободным, верным своему призванию. Ее дело в наших стенах продолжают ее ученики, а значит, память о ней бессмертна", – отмечают в вузе.

Коллектив института выразил соболезнования ученикам, коллегам и друзьям мастера, а также всем, "чьи жизни изменила Анастасия Всеволодовна".