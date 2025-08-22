Космический газ пришел на помощь реставраторам

Белила на работах старых мастеров стали внезапно портиться, у реставраторов не было понимания причин и решения проблемы. Теперь появился ответ "из космической эры" – атомарный кислород.

В начале двухтысячных годов учёные заметили внезапное ускорение потемнения белил на рисунках старых мастеров. Блики, выполненные свинцовыми белилами, теряли белизну, темнели, желтели и даже краснели, гораздо быстрее чем раньше. Этот тревожный феномен оставался загадкой, тем более что поражёнными оказались около половины работ.

Исследовательская группа под руководством Джанлуки Пасторелли (SMK) и Нильса Борринга использовала X флуоресценцию, рентгеновскую дифракцию, изотопный анализ свинца – чтобы "рассчитать" состав пигмента и найти зависимость между происхождением белил, условиями хранения и степенью потемнения.

Основной компонент ныне неиспользуемых свинцовых белил – карбонат свинца, который, при контакте с загрязнённым серосодержащими соединениями воздухом переходит в сульфид свинца (галенит). (Свинцовые белила в масляной живописи таким изменениям подвергаются гораздо реже, – масло формирует защитный барьер, который препятствует проникновению воздуха и замедляет реакции).

Учёные пришли к выводу, что изменение климата, проявляющееся в повышенной температуре воздуха, и загрязнения являются причиной. В 2003-2004 годах особенно жаркая летняя погода повлияла на чрезмерное использование кондиционирования, а значит и выбросов в атмосферу, что ускорило реакцию потемнения.

Сера – побочный продукт загрязнения окружающей среды, источник её выбросов – транспорт, промышленность и пищеварительные газы человека. Её уровень в воздухе резко вырос со времён промышленной революции.

Традиционные методы очистки – ванны или гели с перекисью водорода – действуют, но могут повредить поверхность и лишь частично восстановить цвет, оставив "серую паутинку" и новый химический состав.

Помощь реставраторам пришла из космической лаборатории. Томас Маркявичюс и команда Moxy Project предложили использовать атомарный кислород – крайне реактивную форму O₂, присутствующую на низкой околоземной орбите. Он проникает без контакта, растворяя загрязнения органического происхождения (копоть, пятна, пленки лака), превращая их в CO и CO₂, и испаряется – без остатка.

В 1997 г посетитель "поцеловал" картину Энди Уорхола "Ванна" в музее Батум из Питтсбурга. Обычные способы очистки помады не помогли. Атомарный кислород удалил её аккуратно, в течение пяти часов.

Группа Moxy Project и исследователи SMK разрабатывают лабораторный прототип этой технологии к концу 2026 года, используя макеты и чувствительные материалы, чтобы выработать оптимальный и щадящий протокол.

Исследования SMK и научный консенсус ясно показывают: главная причина потемнения – реакция свинцовых белил с серосодержащими загрязнителями воздуха. Новая технология – атомарный кислород – обещает щадящий и эффективный способ очищения без химического или механического вмешательства.

Чтобы спасти старые работы музеям необходимо улучшить климат-контроль и воздушные фильтры, а также озаботиться другими способами защиты поверхностей произведений от контактов с загрязнённым воздухом.