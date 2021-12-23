Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг23 декабря 2021 г., 14:57

Ярмарка в "рамках"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Наступление нового, 2022 года заметно везде, даже в Израиле. И, если раньше загадочный "Новигод" отмечали только те, кто привык к празднику в стране исхода, то сейчас многие коренные израильтяне с удовольствием присоединяются к отмечанию "русского" Нового Года. Во-первых, потому что еще один праздник никогда не помешает, во-вторых, когда еще евреи отказывались по хорошему поводу сесть и вкусно поесть?

Итак, впереди заветная ночь с 31 декабря на 1 января. Полночь, когда карета не превращается в тыкву, а наоборот, когда ночное небо расцветает фейерверками, загадываются желания, а главное – дарятся подарки.

Хороший подарок – всегда небольшая головная боль. Или большая, если вообще не представляешь, что подарить. Для того, чтобы максимально облегчить участь доморощенных "дедов морозов", в преддверии праздника все, кто отвечает за производство радости, собираются вместе в базары, ярмарки и рынки. Или их кто-то собирает.

Так, выставка  "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" решила собрать под своей крышей в "Галерее на скале" в Нетании тех, кто гарантированно принесет радость людям.

Выставка "В рамках и за рамками" не просто так носит такое название. В ее рамках, выходя за рамки чистого искусства, представленного 10-ю израильскими художниками, происходит масса событий. Одно из них –  предновогодняя ярмарка. Каждый из участников ярмарки поистине уникален.


На "Ярмарке в рамках" новую, уникальную коллекция украшений "фрики" представит ювелирный бренд  "Jewelry art by G.Kabirski" вместе с его эксклюзивным представителем в Израиле, галереей Жанны Кацман.

Следующий участник выставки – Лена Коган с уникальными юбками  "The Skirt". Натуральные ткани, идеальный крой, чистота линий и почерк, благодаря которому Ленины юбки узнают во всем мире.

Ювелир Таня Чернов и ее бренд  "Greenman Jewelry". Линии, позаимствованные у природы, делают ее изящные украшения супер-тактильными, буквально сливающимися с телом.

 Лидия Хаит известна и как художник, и как автор необыкновенных брошей и вышивок-картин. Ее броши-сердца бьют точно в сердце.

Вкусные подарки компании  "Yoffi" – настоящая визитная карточка Израиля. Их дарят гостям и заказывают по всему миру, зная, что лучшего качества израильских продуктов в идеальной упаковке просто не найти. Их оливковое масло, спреды с тахини, кэробом и халвой, финики, мед и многое другое – настоящая подарочная палочка-выручалочка.


Конечно, мы знаем, что книга – лучший подарок, но бутылка вина, в особенности, шампанского, на Новый Год – мудрое решение. Потому что шампанского в новогоднюю ночь много не бывает, а шампанского, которое предлагает единственный в своем роде винный  магазин-бар "Deli Vino", захочется еще и еще. Так же, как без вина и оливкового масла нет жизни, в Израиле не обойтись без кофе. Кофе, как известно, у нас пьют круглосуточно с небольшим перерывом на сон. Недавно открывшийся в Тель-Авиве кофейный бутик  "Coffee TouCan" привезет на ярмарку свои лучшие образцы кофе со всего мира.

И, конечно, можно будет посмотреть выставку "В рамках и за рамками" и купить работы художников.

  https://www.facebook.com/events/234418948816042

Приходите за подарками и праздничной атмосферой! Будет вкусно и весело!

24.12.21, 10:00 – 14:00, "Галерея на скале", Ха-Маапилим 19, Нетания.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:34 Где отпраздновать Новый год? Три дня веселья и джаза на Мертвом море
14:57 Ярмарка в "рамках"
18:25 Журнал Variety включил Галь Гадот в топ-500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии
13:57 Мясо для Тигра: новогодние рецепты от шеф повара "Шефа Теамим" Александра Шмакова
13:17 Выбор подарков на Новый год: кто поможет мужчинам и порадует женщин
10:37 Живые буквы – Каф. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
19:29 "Заповедник 197": Матрица Путина. Компромисс для НАТО. Вечеринка власти – мультсатира
14:21 12 рассказов и 1 концерт Андрея Макаревича
11:16 Jon Joli: ресторан – дело семейное
10:32 Нета Барзилай стала первой израильской певицей с миллионом подписчиков в YouTube
Загрузка...