Ярмарка в "рамках"

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Наступление нового, 2022 года заметно везде, даже в Израиле. И, если раньше загадочный "Новигод" отмечали только те, кто привык к празднику в стране исхода, то сейчас многие коренные израильтяне с удовольствием присоединяются к отмечанию "русского" Нового Года. Во-первых, потому что еще один праздник никогда не помешает, во-вторых, когда еще евреи отказывались по хорошему поводу сесть и вкусно поесть?

Итак, впереди заветная ночь с 31 декабря на 1 января. Полночь, когда карета не превращается в тыкву, а наоборот, когда ночное небо расцветает фейерверками, загадываются желания, а главное – дарятся подарки.

Хороший подарок – всегда небольшая головная боль. Или большая, если вообще не представляешь, что подарить. Для того, чтобы максимально облегчить участь доморощенных "дедов морозов", в преддверии праздника все, кто отвечает за производство радости, собираются вместе в базары, ярмарки и рынки. Или их кто-то собирает.

Так, выставка "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" решила собрать под своей крышей в "Галерее на скале" в Нетании тех, кто гарантированно принесет радость людям.

Выставка "В рамках и за рамками" не просто так носит такое название. В ее рамках, выходя за рамки чистого искусства, представленного 10-ю израильскими художниками, происходит масса событий. Одно из них – предновогодняя ярмарка. Каждый из участников ярмарки поистине уникален.

На "Ярмарке в рамках" новую, уникальную коллекция украшений "фрики" представит ювелирный бренд "Jewelry art by G.Kabirski" вместе с его эксклюзивным представителем в Израиле, галереей Жанны Кацман.

Следующий участник выставки – Лена Коган с уникальными юбками "The Skirt". Натуральные ткани, идеальный крой, чистота линий и почерк, благодаря которому Ленины юбки узнают во всем мире.

Ювелир Таня Чернов и ее бренд "Greenman Jewelry". Линии, позаимствованные у природы, делают ее изящные украшения супер-тактильными, буквально сливающимися с телом.

Лидия Хаит известна и как художник, и как автор необыкновенных брошей и вышивок-картин. Ее броши-сердца бьют точно в сердце.

Вкусные подарки компании "Yoffi" – настоящая визитная карточка Израиля. Их дарят гостям и заказывают по всему миру, зная, что лучшего качества израильских продуктов в идеальной упаковке просто не найти. Их оливковое масло, спреды с тахини, кэробом и халвой, финики, мед и многое другое – настоящая подарочная палочка-выручалочка.

И, конечно, можно будет посмотреть выставку "В рамках и за рамками" и купить работы художников.

https://www.facebook.com/events/234418948816042

Приходите за подарками и праздничной атмосферой! Будет вкусно и весело!

24.12.21, 10:00 – 14:00, "Галерея на скале", Ха-Маапилим 19, Нетания.