"М.И.Р.Ы." – новые выставки в Музее искусств Эйн-Харод. Вход по уик-эндам - бесплатный

Музей присоединяется к инициативе Общества по охране исторических памятников "Шиши-шабат исраэли", в рамках которой вход в музей по пятницам и субботам – бесплатный. Вход в будни - платный (15-40 шек.).

В Музее искусств Эйн-Харод открываются четыре новые выставки, задуманные в первые пару месяцев нынешней пандемии, которая, пожалуй, не обошла стороной ни одного из нас и ни одну сферу нашей жизни. Каждая из выставок кластера рисует целый мир личных и коллективных символов, которые формируются на основе внутренних переживаний и состояния душ. Четыре выставки – четыре мира, со своими каналами, образами и формами. Объединяет экспозиции бьющая ключом энергия силы искусства – средства выражения гнетущей тревоги, вызванной необходимостью закрываться от внешнего мира. Написанные художниками тексты, сопровождающие выставки, усиливают и подчеркивают переживания, которые легли в основу произведений. Выставочные залы сплетаются в единую цепь ярких визуальных образов, указывающих на неизвестность и неуверенность в завтрашнем дне. Возможно, бродящий между залами зритель представит себе переход из одного мира в другой. И, безусловно, можно также рассматривать эту экспозицию как одну групповую выставку.

Амит Кабесса. "Яма"

Работа "Яма" родилась в результате ментального и творческого вакуума, который ощутил художник Амит Кабесса через несколько месяцев после вспышки нынешней пандемии. Попытки художника держаться за привычный жизненный уклад и творческую рутину вылились в эту монументальную работу, которая кардинально отличается от прежних его произведений. Разбросанные по залу гипсовые структуры с запертыми внутри них картинами наводят на мысль о "кладбище произведений", возникшем в результате культурного вакуума. Две части экспозиции составляют трехмерное живописное произведение – скульптурное и материальное – грозящееся, с одной стороны, "поглотить" зрителя, а с другой стороны, оставляя его сторонним наблюдателем.

Амит Кабесса родился в 1977 году в кибуце Магаль, где проживает и сегодня. В 2004 году окончил Кафедру дизайна визуальных коммуникаций Академии искусств "Бецалель" в Иерусалиме. В 2007 году получил грант Cité для обучения в международном центре искусств в Париже. В последние годы у художника прошло несколько персональных выставок – выставка в галерее искусств Хези Коэна вТель-Авиве и большая ретроспектива в Герцлийском музее современного искусства в 2017 году. Кабесса также участвовал во многих групповых выставках в Израиле и за рубежом: в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, Музее изобразительных искусств Ашдода, музее Нахума Гутмана, Scala Mata в Венеции и других.

Амир Наве. "Время рабов"

"Время рабов" Амира Наве – это инсталляция, которая совмещает в себе элементы эскиза, рисунка и скульптуры, символизируя уютное, камерное и, одновременно, распахнутое, открытое всем ветрам пространство. Карета, рассекаемая напополам рисунком, и стоящие рядом с ней огромные фигуры словно отправились в путешествие без цели, без конца, без смысла, без лидера или предводителя. Создается впечатление, что художником движет ощущение экстренности и неизбежности происходящего, которое выражается в экспрессивности произведения и производит на зрителей впечатление гнетущей бессмысленности настоящего без будущего. Расположение экспозиции в колонном зале, который служит проходом и чем-то напоминает молитвенный дом (синагогу, храм, церковь), наполняет выставку дополнительным смыслом.

Орит Хофши. "Шаткий баланс" В основу выставки "Шаткий баланс" легли личные переживания художницы Орит Хофши, которые зародились в ее сознании, пронизанном ощущением борьбы за жизнь и выживание. Рабочий материал – деревянные доски, большие листы бумаги и камни – создают ассоциативный ряд, колеблющийся от буквального к метафорическому, от человека к дикой природе, от природы к культуре. Цвета, в которых выполнены работы – черный, красный и цвет дерева, символизируют созидание и разложение, разруху и возрождение. В условиях социального дистанцирования, карантинных мер и неутихающей тревоги в свете безызвестности, которые все мы переживаем в последнее время, выставка смотрится как нельзя более актуальной.

Орит Хофши родилась в 1959 году в кибуце Мацуба. В течение 10 лет жила и работала в США, ныне проживает в Герцлии. Выпускница отделения искусств Лидсского университета, Великобритания (MA), Пенсильванской академии изящных искусств и Академического центра ВИЦО, Хайфа – кафедра дизайна визуальных коммуникаций. Работы художницы приобретены Метрополитен-музеем, Нью-Йорк; Kunstsammlung im Deutschen Bundestag, Берлин; Музеем Израиля; Тель-Авивским музеем изобразительных искусств и др. Орит Хофши лауреат премии Министерства культуры (2019), премии им. Яакова Пинса израильским мастерам гравюры Музея Израиля (2010) и премии для поддержки деятелей искусства от Министерства культуры Израиля (2006). Получатель грантов от Мифаль ха-Пайс (2016, 2018). Персональные выставки художницы проходили в музеях и галереях в Израиле и за рубежом: Музей Уилфрида (2019), галерея искусств Земак в Тель-Авиве (2016, 2019), Cade Tompkins projects, Нью-Йорк (2018), галерея Nazarian, Лос-Анджелес (2013), Locks Gallery, Филадельфия (2012), List Gallery, Swarthmore, Пенсильвания (2011), Музей Тефен (2009), The Print Center – Центр печати в Филадельфии (2008), Дом Тихо – Музей Израиля (2006), Галерея Браверман (2006), Герцлийский музей современного искусства (2005).

Ноа Бин-Нун Меламед. "Атлантида"

Звенящая карантинная тишина подтолкнула художницу к тому, чтобы начать разбирать домашние фото-архивы. Бин-Нун выбрала несколько десятков снимков и составила сюрреалистичные гибридные формы, которые переросли в выставку под названием "Атлантида". Затерянный мифический город-государство по сей день будоражит воображение и притягивает людей своей нераскрытой тайной. Вот и выставка с идентичным названием представляет вниманию публики "несуществующее место обитания", без начала и конца. Коллаж снимков создает иллюзию катастрофы, произошедшей в результате действий человека в утопическом мире, манящем неземной красотой, но, вместе с тем, изменчивым, пугающим, туманным. Это мир, в котором больше нет места людям и животным, но память о них все еще жива.

"Выдержки из музейной коллекции. Часть Первая"

Кураторы: Янив Шапира, Иегудит Бежерано

Избранные произведения из богатой коллекции музея – одной из крупнейших в мире коллекций еврейского и израильского искусства

Посещение постоянной выставки "Выдержки из музейной коллекции (Часть Первая)" – отличная возможность увидеть лучшие произведения музея и познакомиться с его историей, уходящей корнями в идеи халуцианства и сионизма, которыми руководствовались основатели кибуца Эйн-Харод, делая удивительный выбор: назначая искусство смыслом жизни.

Вот что говорили отцы-основатели кибуца об искусстве и его значимости для человека:

Хаим Атар: "Закладывая основы поселения Эйн-Харод, мы взяли на себя огромную ответственность. Данной цели стоит следовать ради нас самих и ради наших детей, которые унаследуют наши моральные ценности и на их основе продолжат созидать и строить. Поэтому мы обязаны углублять духовные устои нашей жизни, самообразовываясь, живя искусством, иначе мы погрязнем в мелочах жизни и они поглотят нас каждого из нас".

Аарон Цизлинг: "Жаждущий духовного узрит смысл труда".

Давид Малец: "Жизнь требует искусства!"



Музей искусств Эйн-Харод

Музей искусств Эйн-Харод хорошо знаком почитателям искусства, культурологам и художникам, его двери открыты для израильтян и иностранных туристов. Предшественник музея "Уголок искусств" открылся в 1938 году в крохотной студии художника Хаима Атара, инициатора и основателя музея. Начало строительства постоянного здания музея пришлось на 1948 год. На сегодняшний день музей насчитывает двенадцать выставочных залов, здесь есть внутренние дворики со скульптурами, библиотека, реставрационная лаборатория и хранилища, в которых собрано более 20.000 экспонатов. Мечты отцов-основателей воплотились в жизнь: Музей искусств Эйн-Харод служит хранилищем и сценой для демонстрации еврейского и современного израильского искусства, а также культурным и образовательным центром для жителей севера Израиля.

Музей искусств им. Хаима Атара - "Мишкан ле-Оманут", Эйн-Харод

Тел.: 04-6486038

https://museumeinharod.org.il/

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С понедельника по четверг: 9:00-16:00

По пятницам и в предпраздничные дни: 10:00-13:00

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