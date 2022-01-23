"Заповедник 201": Гоп-стоп от Путина. Свежие политические ремейки. QR-код разворот – мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 201-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В новом выпуске:
1. Путин, Лавров и Шойгу забили стрелку Байдену за гаражами.
2. Порошенко, Лукашенко, Токаев и другие в киносолянке по свежим новостям.
3. Песня о политической воле в принятии закона о QR-кодах.
4. Владимир Путин на приеме у логопеда.
Инфоповоды:
– После неудачных переговоров в Женеве Нуланд заявила о том, что в случае нападения России на Украину у США есть 18 сценариев санкций, которые призваны "причинить России очень острую боль".
– Джонсона призвали уйти в отставку из-за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
– В правящих кругах Казахстана продолжается "зачистка". Своих постов лишились несколько зятьев и племянников Назарбаева. Сам Назарбаев после долгого отсутствия наконец появился на публике.
– Экс-президент Украины Порошенко вернулся из-за границы и тут же стал участником судебного процесса по обвинению в измене родине. – Лукашенко заявил: "…скажу без хвастовства. Вся эта миротворческая операция (в Казахстане), вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Белоруссии – в течение одного часа".
– Совет Госдумы снял с рассмотрения закон о QR-кодах в общественных местах. По сообщениям СМИ, это связано с тем, что Кремль опасается общественного недовольства.
– Путин в очередной раз не смог правильно произнести имя нового президента Казахстана.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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