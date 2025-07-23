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Культура

В Украине погиб всемирно известный мастер эротического фотопортрета

время публикации: 23 июля 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 07:28
В Украине погиб всемирно известный мастер эротического фотопортрета
AP Photo/Ramon Espinosa

В понедельник, 21 июля, на трассе между Кривым Рогом и Днепром разбился всемирно известный мастер эротического фотопортрета Давид Дубницкий (48).

Мотоцикл Дубницкого столкнулся с автомобилем Hyundai. Фотограф погиб на месте, его пассажирка была доставлена в больницу.

Дубницкий начал карьеру фотографа в 2010 году, специализируясь на женских портретах, в том числе – эротических, получив международную известность. Помимо фотографии, активно занимался преподаванием, проводя мастер-классы в разных странах мира. На его странице в сети Instagram более 1,2 миллиона подписчиков.

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