В Украине погиб всемирно известный мастер эротического фотопортрета

В понедельник, 21 июля, на трассе между Кривым Рогом и Днепром разбился всемирно известный мастер эротического фотопортрета Давид Дубницкий (48).

Мотоцикл Дубницкого столкнулся с автомобилем Hyundai. Фотограф погиб на месте, его пассажирка была доставлена в больницу.

Дубницкий начал карьеру фотографа в 2010 году, специализируясь на женских портретах, в том числе – эротических, получив международную известность. Помимо фотографии, активно занимался преподаванием, проводя мастер-классы в разных странах мира. На его странице в сети Instagram более 1,2 миллиона подписчиков.