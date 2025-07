Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Звезда хэви-метал Оззи Осборн скончался вскоре после прощального концерта вместе с группой Black Sabbath в Бирмингеме. Ему было 76 лет.

Оззи Осборн. Фотогалерея

"С тяжелой печалью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался этим утром. Рядом с ним находились близкие, и он был окружен любовью", – говорится в официальном заявлении, опубликованном его семьей.

Джон Майкл Осборн родился в Бирмингеме (Англия) в многодетной семье. Прозвище "Оззи" получил еще в детстве. Среднюю школу не окончил, стал чернорабочим – зарабатывал забойщиком на скотобойне и могильщиком на кладбище. Начал воровать, попался и ненадолго оказался в тюрьме. Оказавшись на свободе, решил попытаться заняться музыкой. Вскоре создал собственную группу. В конце 60-х был собран первый состав Black Sabbath. В составе этой группы Оззи играл до 1977 года. Потом он начал сольную карьеру, хотя неоднократно впоследствии играл вместе с музыкантами Black Sabbath.

В мире было продано более 100 млн пластинок с участием Оззи Осборна. Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США. Вместе с Black Sabbath он внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки входил и как участник группы, и как сольный исполнитель.