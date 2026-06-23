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Культура

Селин Дион анонсировала новую песню в преддверии своего возвращения на сцену с концертами

Музыканты
Звезды
время публикации: 23 июня 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 18:23
Селин Дион анонсировала новую песню в преддверии своего возвращения на сцену с концертами
Jordan Strauss/Invision/AP

Канадская певица Селин Дион готовит поклонников к своему возвращению на сцену, пишет EuroNews. После аншлаговой серии концертов в Париже и выхода первого за многие годы оригинального французского сингла артистка анонсировала новую песню под названием Bonjour, Pardon, Merci, которая выйдет 3 июля.

Название композиции певица раскрыла необычным образом – через несколько рукописных публикаций в социальных сетях. Новый трек станет уже второй франкоязычной работой Дион в 2026 году после песни Dansons, выпущенной весной.

Возвращение певицы происходит после длительного перерыва, связанного с синдромом мышечной скованности – редким неврологическим заболеванием, о котором она рассказала в 2022 году. Несмотря на проблемы со здоровьем, Дион постепенно возвращается к творческой деятельности и готовится к масштабной концертной резиденции в Париже осенью 2026 года. Для поклонников новый сингл стал еще одним сигналом того, что одна из самых известных певиц мира окончательно возвращается к активной музыкальной карьере.

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