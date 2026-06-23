Автор фильма "Голос Хинд Раджаб" вошла в состав жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер и сценарист фильма "Голос Хинд Раджаб" Каутер Бен Хания вошла в состав международного жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября.

Об этом Хания сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что для нее это большая честь и ответственность. "Венецианский фестиваль глубоко повлиял на мою жизнь, – написала она. – Я возвращаюсь сюда почти каждый год и каждый раз испытываю те же эмоции. В прошлом году я пережила здесь незабываемый момент благодаря фильму "Голос Хинд Раджаб", а в этом году возвращаюсь уже как член жюри".

Картина Каутер Бен Хании, рассказывающая о палестинской девочке из Газы, погибшей во время войны, получила Гран-при Венецианского кинофестиваля 2025 года.

Жюри фестиваля возглавит американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол, а вместе с ней победителей будут выбирать гонконгский режиссер Джонни То, французский постановщик Ксавье Джанноли, афганская режиссер Шахрбану Садат, британский композитор Дэниел Блумберг и итальянский киновед Франческо Казетти.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо со 2 по 12 сентября.