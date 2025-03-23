KUMA – новое уникальное танцевальное шоу в Израильской опере

7-8 апреля на сцене Израильской оперы пройдёт премьера KUMA – новой совместной работы танцевальной группы Vertigo и музыкального коллектива под руководством известного перкуссиониста Итамара Доари.

Это не просто танцевальный спектакль, а живой процесс, в котором импровизация становится основой диалога между телом, звуком и зрителями. Все доходы от представлений будут направлены на проект реабилитации израильских солдат и их семей.

Постановка KUMA балансирует между хореографией и спонтанным движением. Потому что она построена на структурной импровизации. В мире, где привычный порядок постоянно нарушается, KUMA тоже выбирает нестабильность как пространство для вдохновения. KUMA – это приглашение быть свидетелем рождения мгновения. Танцоры вслушиваются в дыхание музыки и пространства, реагируя на происходящее здесь и сейчас, на музыку, на энергию зала.

Импровизационные моменты требуют большой технической подготовки, физической работы и глубокой сосредоточенности, но открытости моменту.

Сам танец-спектакль – соматическое исцеление и почти указание пути реакции на слишком резко меняющийся в последнее время мир.

Тема представления и её атрибуты (жёлтые цветы) были задуманы Ноа Вертхайм за некоторое время до 7 октября, став неким предсказанием символичности этого цвета для Израиля.

Особый смысл спектаклю придаёт не только благотворительный аспект, но социальная миссия: все доходы от KUMA будут направлены в пользу проекта "Хосен" группы Vertigo, который занимается восстановлением физического и психологического здоровья израильских солдат и их семей через тело и движение.

"Это танец не о войне добра со злом, а о самом добре, потому что мы уже постигли зло, и теперь мы должны найти в себе место для человечности, – говорит хореограф и руководитель Vertigo Ноа Вертхайм, – KUMA – это своего рода убежище, напоминающее о том, что можно радоваться живому телу, которому ничто не угрожает, которое не сломано, не разорвано и не защищается, которое умеет переносить боль".

На сцене – плетёные соломенные табуреты, над ними бамбуковые трубки-трости разной длины, реагирующие вибрацией на музыку, рассыпанные лепестки – двигающаяся и участвующая в действии декорация.

Балет KUMA стал продолжением работы "Премьера 24" – камерного представления, впервые показанного в эко-деревне Vertigo в кибуце Нетив Ламед Хей. В большом зале он приобретает новую форму.

Спектакль создан по хореографии Ноа Вертхайм и Рене Вертхайм-Корен. В нём участвуют танцоры труппы Vertigo, а оригинальную музыку исполняют Итамар Доари, Мааян Линик, Офир Вифлих и Даниэль Иврин. Художники по свету – Дани Фишоф и команда Magenta, сценограф – Зоар Шуах, костюмы – Сассон Кедем.

Танцевальная компания Vertigo. KUMA

Оперный театр Тель-Авива

7 апреля, понедельник, 20:00

8 апреля, вторник, 20:00

Доходы от двух представлений Vertigo в Оперном театре Тель-Авива 7 и 8 апреля пойдут на проект Vertigo Resilience – проект реабилитации раненых солдат.

Хореографы – Ноа Вертхайм, Рина Вертхайм-Корен

Подробнее – на сайте israel-opera.co.il.

Публикуется в рамках информационного партнерства