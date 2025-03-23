"Мисс Мира" рассказала о предстоящем конкурсе в Хайдарабаде

31 мая в Хайдарабаде (Индия) состоится финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Через месяц в Индию начнут прибывать участницы конкурса.

На минувшей неделе в Хайдарабаде прошла пресс-конференция Кристины Пышковой, обладательницы титула "Мисс Мира 2024".

Отметим, что конкурс "Мисс Мира" второй год подряд проводится в Индии. 71-й конкурс проходил в Мумбаи.

Представительницы Израиля на конкурсе в Индии не было и в этом году израильтянка участвовать в конкурсе не будет.

Не было в прошлом году на конкурсе и представительницы России. В этом году участие РФ также не планируется.

Украина в конкурсе участвует.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвовали с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор). Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился и в международных конкурсах израильтянки не участвуют. Причем участие израильтянок в конкурсах "Мисс Мира" было прекращено еще раньше.