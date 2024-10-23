Умер известный переводчик Владимир Микушевич

В ночь на 23 октября в возрасте 88 лет умер известный российский переводчик, поэт и прозаик Владимир Микушевич. Об этом сообщила супруга писателя.

Он родился в Москве 5 июля 1936 года. В 1960 году окончил Московский институт иностранных языков. По собственному признанию, переводить начал с 13 лет. Переводил с немецкого, французского, английского, итальянского языков. Преподавал в Литературном институте, Институте журналистики и литературного творчества, читал лекции в МИФИ, МАрхИ и других вузах.

Был известен как переводчик таких авторов как де Труа, Вийон, Петрарка, Шекспир, Свифт, Гёте, Гофман, Бодлер, Рембо, Рильке и многих других. Его последняя работа – перевод и комментарий к произведению Гете "Фауст".

Поэтические переводы Микушевича публиковались в СССР с 1970-х годов. При этом его первая собственная поэтическая книга вышла только в 1989 году.

В эфире радио "Радонеж" отрицательно высказывался о действиях России в Сирии, Украине и Беларуси.

Жил в Москве и Малаховке.