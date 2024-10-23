Умер поэт и переводчик Аркадий Штыпель

23 октября в возрасте 80 лет умер Аркадий Штыпель – поэт, переводчик, литературный критик.

Он родился 14 марта 1944 года в Каттакургане (Самаркандская область, Узбекская ССР, СССР). Детство и юность провел в Днепропетровске. В 1965 году был исключен из Днепропетровского государственного университета за литературную деятельность по обвинению в попытке написать и распространить литературный манифест, направленный против социалистического реализма. Попутно с этим Штыпель был обвинен в очернительстве советской идеологии и украинском национализме. После службы в армии закончил учебу заочно и получил диплом физика-теоретика. С 1968 года жил в Москве. Работал инженером-акустиком, радиологом, учителем математики, монтажником-наладчиком, фотографом, сторожем. В начале 90-х годов был частным предпринимателем "челночной" торговли, с бригадой челноков ездил в Китай. Занимался в "Лаборатории первой книги" при Московской писательской организации, которой руководила Ольга Чугай.

Первая публикация появилась только в 1989 году, в антологии поэтического андерграунда "Граждане ночи". Штыпель был постоянным автором раздела поэзии в журнале "Арион". Его первая книга вышла, когда автору было 58 лет.

Публиковал переводы английской поэзии на русский язык, в том числе сонеты Шекспира, стихотворения Дилана Томаса. Выпустил также книгу переводов классической русской поэзии (от Пушкина до Набокова) на украинский язык.