На открытии выставки в Италии гражданин Чехии разбил скульптуру Ай Вэйвэя

В итальянском городе Болонья, на выставке в Палаццо Фава, мужчина уничтожил одну из скульптур художника и активиста Ай Вэйвэя. Вандала засняли видеокамеры, сообщили представители выставки.

Сначала художник вывесил в Instagram серию фотографий работы и того, что от неё осталось. А затем – запись с камер видеонаблюдения, где видно, как посетитель толкнул скульптуру, разбил её, а затем поднял один из обломков над головой.

Крупный "Фарфоровый куб", структура, составленная из фарфоровых труб с традиционной китайской росписью пала жертвой нападения.

Куратор мероприятия отметил, что личность нарушителя была ему знакома. "К сожалению, я знаю этого человека. Он уже не раз участвовал в неприятных и разрушительных инцидентах на различных выставках и в культурных учреждениях Флоренции", – сказал Галансино.

Полиция Болоньи сообщила местным СМИ, что 57-летний гражданин Чехии был задержан охраной музея и арестован. На данный момент полиция отказывается от комментариев.

Представители выставки, получившей название "Кто я?", заявили, что она продолжит свою работу, как и планировалось, с 21 сентября по 4 мая. Поврежденную работу заменят полноразмерным принтом скульптуры.

"Ай Вэйвэй порадовался, что никто не пострадал, и попросил убрать обломки произведения", – сообщили представители художника.

Неясно, как мужчина проник в здание во время закрытого мероприятия, доступ на которое был возможен только по приглашениям.

Впрочем, сам Вэйвэй неоднократно бросал вызов арт-сообществу и обществу, стирая линию между вандализмом и искусством. Например, в 1995 году он разбил китайскую вазу династии Хань, которой было больше двух тысяч лет.

В последнее время активизм Ай Вэйвэя выражается в активной антисемитской и антиизраильской повестке. В феврале 2024 года он заявил, что цензура по палестино-израильскому конфликту хуже, чем в Китае.