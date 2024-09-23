Группа Teapacks выпустила новый альбом в комплексе с комиксом и анимационным фильмом

Популярная израильская группа טיפקס (Teapacks) под управлением Коби Оза опубликовала новый альбом – первый для ансамбля с 2016 года. Запись получила название "שווארמה ביץ'" ("Shawarma Beach") и, по замыслу Оза, отсылает к самым ранним работам проекта – в том числе к альбому "שביל קליפות הגרעינים" (1992), в оригинале изданному только на кассете. Отсюда изображение аудиокассеты на обложке нового релиза, а также необычный сопроводительный трюк: запись выходит в комплекте с 12 анимационными клипами в эстетике комикса на каждую из новых песен Teapacks. На конверте самого первого альбома группы музыканты были также запечатлены в стилистике персонажей комиксов, а свой характерный, не меняющийся годами образ – в вуди-алленовских очках и с бакенбардами – Оз, по собственному признанию, сначала нарисовал и лишь потом сам стал так выглядеть.

Автором визуальной части "שווארמה ביץ'" выступил известный художник Ури Финк, бессменный автор и иллюстратор рисованного журнала "Zbeng!", история которого, как и история Teapacks, восходит к концу 1980-х – началу 1990-х годов.

Работу над альбомом Teapacks начали во время коронавирусного локдауна; все песни с него были написаны до 7 октября 2023 года. Внутри – 12 песен в типичном для группы стиле на стыке поп-рока, хип-хопа, музыки мизрахит, танцевальной электроники, кабаре и других музыкальных жанров. Многие из них представляют собой сатирические сценки из израильской действительности, а последняя композиция – аллегорическое переосмысление библейского сюжета о золотом тельце. Специальными гостями записи стали певица Шани Ицхари, актриса и певица Мэгги Азарзар, а также дуэт Carakukly. На стриминговые сервисы выложена аудиоверсия альбома, а на YouTube – полноценный аудиовизуальный вариант с анимацией Ури Финка.