"Кабаре Марка Фрейдкина": сборы от спектаклей будут переданы в фонд помощи Украине

6-7 мая 2022 г. состоится спектакль "Кабаре Марка Фрейдкина - музыкально драматическая фантазия для испорченных детей 18+". Весь сбор от двух спектаклей будет передан в фонд помощи Украине.

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Спектакли "Кабаре Марка Фрейдкина" пройдут 6 и 7 мая в Петах-Тикве. Их представляет независимая антреприза "Крыша поехала". "Кабаре Марка Фрейдкина" – это веселая и умная буффонада - "музыкально-драматическая фантазия для испорченных детей 18+"

Во время спектакля мы вместе с нашими зрителями:

- возродим традиции почти подлинного парижского кабаре

- сыграем и споём песни Марка Фрейдкина в новых музыкальных аранжировках

- покажем две версии бессмертной трагедии "Моцарт и Сальери"

- потанцуем твист

- выпьем и закусим чем-нибудь сто̀ящим

- вызовем дух Иннокентия Смоктуновского

- пообщаемся с инопланетным разумом

- представим нашу жизнь в виде "carte de vins" (винной карты)

- поразмышляем о театральном устройстве мироздания

- вспомним великих шансонье прежних лет

- узнаем некоторые интимные подробности из жизни стариков и старух

В ролях:

Анжела Штейнгарт (театр "Гешер") – "Коломбина"

Евгений Поляк - "Арлекин"

Юрий Бендитович – "Пьеро"

Живая музыка и аранжировки: Алла Данциг (клавишные) и Наум Шик (гитара, бас)

Идея и постановка – Михаил Басин

Нескучного вам вечера!

Внимание! Весь сбор от 2-х спектаклей будет передан в фонд помощи Украине!

Контакты:

Тел. 054-4684158

Email: [email protected]

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