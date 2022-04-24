"Кабаре Марка Фрейдкина": сборы от спектаклей будут переданы в фонд помощи Украине
6-7 мая 2022 г. состоится спектакль "Кабаре Марка Фрейдкина - музыкально драматическая фантазия для испорченных детей 18+". Весь сбор от двух спектаклей будет передан в фонд помощи Украине.
– Приобрести билеты на спектакль "Кабаре Марка Фрейдкина"
Спектакли "Кабаре Марка Фрейдкина" пройдут 6 и 7 мая в Петах-Тикве. Их представляет независимая антреприза "Крыша поехала". "Кабаре Марка Фрейдкина" – это веселая и умная буффонада - "музыкально-драматическая фантазия для испорченных детей 18+"
Во время спектакля мы вместе с нашими зрителями:
- возродим традиции почти подлинного парижского кабаре
- сыграем и споём песни Марка Фрейдкина в новых музыкальных аранжировках
- покажем две версии бессмертной трагедии "Моцарт и Сальери"
- потанцуем твист
- выпьем и закусим чем-нибудь сто̀ящим
- вызовем дух Иннокентия Смоктуновского
- пообщаемся с инопланетным разумом
- представим нашу жизнь в виде "carte de vins" (винной карты)
- поразмышляем о театральном устройстве мироздания
- вспомним великих шансонье прежних лет
- узнаем некоторые интимные подробности из жизни стариков и старух
В ролях:
Анжела Штейнгарт (театр "Гешер") – "Коломбина"
Евгений Поляк - "Арлекин"
Юрий Бендитович – "Пьеро"
Живая музыка и аранжировки: Алла Данциг (клавишные) и Наум Шик (гитара, бас)
Идея и постановка – Михаил Басин
Нескучного вам вечера!
Внимание! Весь сбор от 2-х спектаклей будет передан в фонд помощи Украине!
Контакты:
Тел. 054-4684158
Email: [email protected]
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