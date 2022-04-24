Колдовские чары на сцене Израильской Оперы

Впервые в Израильской Опере шедевр барочной музыки - "Альцина" Генделя в новой постановке режиссера Идо Риклина. Дирижер - Эйтан Шмайсер. При участии Израильского Коллектива Барочной Музыки - оркестра "Барокада". С 16 по 30 мая 2022 года в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве

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Израильская Опера впервые представляет одну из вершин барочного искусства – "Альцину" Георга Фридриха Генделя – оперу о волшебнице Альцине, заколдовывающую мужчин для исполнения ее желаний.

Режиссер - Идо Риклин. Дирижер - Эйтан Шмайсер, сценограф - Рони Торен, художник по костюмам - Орен Дер, художник по свету- Ави Йона Буэно (Бамби), хореограф - Ифтах Мизрахи.

Опера "Альцина" Георга Фридриха Генделя исполняется при участии оркестра "Барокада" - Израильского Коллектива Барочной Музыки, музыканты которого играют на аутентичных старинных инструментах.

Главные партии исполняют: сопрано Яэль Левита в роли Альцины, южнокорейский контратенор Винс Йи в роли Руджеро, сопрано Хила Фахима в партии Морганы, баритон Одед Райх в роли Мелиссо, меццо-сопрано Анат Чарны в партии Брадаманте, Эйтан Дрори в партии Оронте и другие.

Георг Фридрих Гендель был новатором барочной оперы. Премьера его шедевра – оперы "Альцина" – прошла в 1735-м году в Лондоне в отстроенном тогда театре "Ковент-Гарден". "Альцина" - одна из наиболее популярных в настоящее время опер Генделя, написанная этим немецким композитором изначально на итальянском языке. Пересказать ее сюжет связно невозможно. Чем-то он напоминает шекспировскую "Бурю" – кораблекрушение, магические чары, непонятные существа и настоящая барочная волшебница Альцина. На деле, либретто "Альцины" написано на сюжет, точнее на одну из линий рыцарского романа эпохи Возрождения – "Неистовый Роланд" Лудовико Ариосто 16-го века, послужившего также основой для других опер Генделя - "Орландо" и "Ариодант".

Из этого литературного произведения черпали вдохновение многие либреттисты. В основу оперы Генделя легло, однако, анонимное либретто неизвестного автора. Для Генделя оно было специально переделано, и это для него было очень важно, потому что в данной опере главной героиней является волшебница, а вся опера стала фантастической сагой, полной необыкновенных приключений. Если же вернуться к либретто, то на него была создана и опера-сериа "L'isola di Alcina" ("Остров Альцины") итальянского мастера музыки барокко композитора Риккардо Броски, поставленная в 1728 году в Риме. Спустя год, во время путешествия по Италии, Гендель купил это либретто – историю про волшебницу Альцину и ее сестру Моргану, живущих на своем острове. Всех рыцарей, попадающих на остров, злая волшебница превращает в странных животных и существ... Надоевших любовников Альцина обращает "кого сосной, а кого оливой, кого пальмой, кого кедром … кого светлым ручьём, кого диким зверем, чтобы не разнесли они по свету славу о ее распутстве" (Ариосто, "Неистовый Роланд", Песнь шестая).

Примечательно, что в опере, где любовь является главной движущей силой, Альцина не участвует ни в одном дуэте. Но арии, звучащие в этой опере, необыкновенно проникновенны. Гендель написал "Альцину" для своего первого сезона в лондонском театре Ковент-Гарден, через девять лет после того, как стал британским подданным. Премьера "Альцины" принесла композитору неслыханный успех. Восемнадцать представлений "Альцины" только в 1735 году стали резким контрастом к предыдущему сезону.

Премьера прошла с оглушительным успехом. Публика была в восторге как от работы великого композитора, так и от оформления - костюмов и декораций. Опера содержит несколько музыкальных вставок, предназначенных для балетных выходов, постановка которых осуществлялась ярчайшей танцовщицей своего времени - француженкой Мари Салле, работавшей по контракту в Лондонском Ковент-Гарден.

Через 24 года после премьеры "Альцины", в апреле 1759 года, Гендель скончался в Англии в возрасте 74 лет. Он оставил после себя обширное и впечатляющее музыкальное наследие. Но, как и многие другие оперы Генделя, "Альцина" полностью исчезла из репертуара почти на 200 лет, пока ее снова не исполнили в Лейпциге в 1928 году.

Режиссер Идо Риклин помещает действие "Альцины" в великолепный особняк эпохи фильмов нуар 1950-х годов: "Легенда об Альцине рассказывает о волшебнице, соблазнявшей мужчин, а затем жестоко от них избавлявшейся. Но музыка Генделя создает завораживающую историю. Арии, которые он написал для партии Альцины, показывают роковую женщину, движимую любовью к жизни. Она, может быть, опасна для мужчин, которые влюбляются в нее, но, когда она сама влюбляется, когда ее сердце оказывается разбито, ее горе превращается в трагедию.

Норма Десмонд, подобно Альцине и ее сестре Моргане, живет за счет своей прошлой славы, ушедшего блеска, добровольно заточив себя в прекрасном доме. Она также очаровывает мужчин и делает это жестоко, пока не появляется прекрасный юноша, разбивающий ей сердце. Вдохновение от фильмов-нуар и дало линию развития нашей постановке.

Обе сестры – и Альцина, и Моргана, живут в ожидании одного чуда - того мужчины, который растопит лед их сердец. Рыцари Руджеро и Брадаманте становятся двумя молодыми мотоциклистами нового поколения, которые вторгаются во владения сестер, разрушая их жизни. Магия Альцины заточает Руджеро в мире зрелищ и обмана. Но, по-настоящему полюбив, Альцина теряет волшебную силу, и ее пленники получают свободу. Трагический финал – но для кого?"

Опера исполняется на итальянском языке. Субтитры на иврите и английском языках. Перевод: Исраэль Оваль Продолжительность спектакля: около двух с половиной часов, включая один антракт.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting