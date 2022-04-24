Transverse Orientation – прощание с мифом в акте художественной магии

Визуальный философ, художник и хореограф Димитрис Папаиоанну, занимающийся в своих работах экзистенциальными вопросами жизни и человеческого бытия, создает навязчивые сюрреалистические образы, фрагментируя и заново собирая человеческое тело. Обращаясь к великим, вечным темам - к истории искусства и греческой мифологии - в Transverse Orientation, в балете "Поперечная ориентация", он рассказывает о восстании молодого поколения против власти огромного быка, символизирующего неистовую, устаревшую силу. Быка убивают, как мифический герой Тесей убил Минотавра на Крите: в надежде на лучшее будущее. Тем не менее, в своем балете, Папаиоанну одновременно и восхищается и сострадает архетипам, которые он определяет как важные символы: "Они предназначили ход истории и дали определенное направление развитии человеческой цивилизации". Transverse Orientation - это и балетная постановка с прекрасным чувством композиции, ритма и юмора, и это - ода предкам, и прощание с ними. Прощание со взглядом в будущее. Постановка Transverse Orientation будет представлена в рамках балетного сезона Израильской Оперы с 29 апреля по 2 мая 2022 года.

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Популярнейшая личность в современном танце, греческий хореограф Димитрис Папаиоанну, номинант престижной премии Olivier Awards 2022, приезжает со своей группой на гастроли в Израиль и покажет в Тель-Авивской опере знаменитую постановку "Поперечная ориентация", которую обязательно должны увидеть все любители танца и современного искусства.

В этом балете много музыки и света - обволакивающей хореографии света и музыки Вивальди в мастерском исполнении Ансамбля L'Aura Soave из Кремоны. Концерты Вивальди и замысловатое освещение создают поистине волшебные мизансцены. Папаиоанну "лепит" из тел своих танцоров произведения искусства, используя свет для их превращения в прекрасные скульптуры, а затем превращая их же в фантастические существа, наполовину мужчин, наполовину женщин.

"Я считаю, что человеческое тело является и единицей измерения, и единственным средством, с помощью которого можно понять окружающий нас мир", - говорит Димитрис Папаиоанну. "Взаимодействие между человеческими телами, объектами и пространством представляет для меня средство, с помощью которого мы можем понять тайну нашего существования. Именно поэтому я совмещаю хореографию и искусство". Результат его изысканий гипнотизирует - это нельзя пропустить, этого нельзя забыть. Человеческое тело - сильное и красивое, и одновременно сам человек - любопытный и любознательный - находятся в центре исследований Димитриса Папаиоанну, создателя своего сценического языка и визионерской эстетики, которые отправляют зрителей в новое путешествие воображения, артистизма и философии. Сюрреалистическая красота от греческого художника, каждая работа которого творит новый мир, который хочется посетить – мир между материальностью и духовностью, мужественностью и женственностью.

"Мои работы не существуют заранее. Они появляются из ниоткуда, - говорит Димитрис Папаиоанну. - Мои произведения развиваются во время репетиций, они не сочиняются загодя. Я готовлю материал только для того, чтобы запустить процесс, не представляя себе, каков будет результат. Просто доверяюсь процессу и, в конце концов, если мне повезет, работа раскрывается, а я пытаюсь ее понять, усовершенствовать, оставляя за собой право все изменить в последний момент".

Пандемия Covid-19 и закрытие театров вынудили Папаиоанну провести лето 2020 года на маленьком острове Анафи в Эгейском море, одном из Кикладских островов, где он дал волю своей тяге к творчеству, нарисовав серию карандашных рисунков обнаженных людей. Рисовать он начал в возрасте трех лет, став в юности учеником Янниса Царучиса (известнейшего художника, совершившего окончательный прорыв на "Документе 14" в Касселе в 2017 году). Кроме того, Димитрис, который позже увлекся танцами, став артистом, режиссером и хореографом, заявил, что его интересуют мотыльки (которые согласно народным поверьям, приносят несчастье) и их пагубное влечение к искусственному свету. А все остальное было уже его личным глубочайшим критическим исследованием - то в спокойном темпе, то в яростной борьбе персонажей напоминающих, что одним из первых творческих увлечений Папаиоанну были мультфильмы.

Родившийся в Афинах в 1964 году, Димитрис Папаиоанну рано получил признание как художник и создатель комиксов, прежде чем занялся исполнительским искусством как режиссер, хореограф, исполнитель, дизайнер декораций, костюмов, грима и освещения. А до того, как начать учиться в Школе изящных искусств в Афинах, он был учеником культового греческого художника Янниса Царучиса. Когда Папаиоанну было 17 лет (а рисовал он с трех лет, будучи вундеркиндом), он нашел адрес Янниса Царучиса и постучал в его дверь. "Он научил меня технике рисования четырьмя красками, которая является критско-византийской техникой", - говорит Папаиоанну. "Это просто английский красный, желтая охра, черный и белый. И это создает огромную точность и экономию средств". Позже он обучался современному танцу у Эрика Хокинса, проводя время в Нью-Йорке, где познакомился с танцовщицей буто Мин Танака.

В 1986 году Папаиоанну основал в Афинах андеграундный театр танца "Edafos" для своих оригинальных сценических постановок: гибридов физического театра, экспериментального танца и перформанса. В 1993 году спектакль "Медея" ознаменовал выход труппы на большие театральные сцены и стал ее знаковой работой. Компания Edafos просуществовала 17 лет, до 2002 года. С тех пор Папаиоанну создал свыше 30 спектаклей - от камерных постановок до массовых действий с участием тысяч исполнителей, выступая везде - от его знаменитого подземного театра в Афинах, до олимпийских стадионов, до Театра де ла Виль в Париже и Олимпийского театра в Виченце.

В 2014 он стал хореографом года по версии журнала "Danza&Danza". В 2017 году он получил специальный приз Европейской театральной премии и в том же 2017-м году Папаиоанну поставил "Великий Укротитель" ("The Great Tamer"), свою первую международную работу по совместному заказу с десятью сопродюсерами, включая Авиньонский фестиваль. ("The Great Tamer"), и гастролировал с этим спектаклем два с половиной года по 4 континентам, 23 странам и 38 городам. Работа была удостоена специальной премии Europe Theater Prize в Риме в 2017 году, а Папаиоанну номинирован в 2019 году на премию Оливье за ​​"выдающиеся достижения в танце".

В 2018 году Папаиоанну стал первым хореографом, создавшим новую работу для Tanztheater Wuppertal Пины Бауш - "Since She". Там же он познакомился с американской танцовщицей Бреанной О'Мара из ансамбля Пины Бауш, которая стала одной из участниц "Transverse Orientation". Остальные танцовщики были отобраны из 500 кандидатов во время международного кастинга еще в 2019 году. Премьеру "Transverse Orientation" задержала пандемия, но этот балетный спектакль все-таки вышел, показывается по миру и вот в апреле – в Тель-Авиве, в рамках балетного абонемента Тель-Авивской Оперы.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting