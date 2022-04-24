"Заповедник 214": Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 214-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Лавров и Шойгу выбирают пасхальный подарок для президента.
2. Технический дефолт Союзного государства. Макрон на групповой психотерапии.
3. Мишустин проводит экскурсию по зомбопарку и рассказывает о его прожорливых питомцах.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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