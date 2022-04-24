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NEWSru.co.il :: Досуг24 апреля 2022 г., 20:07

"Заповедник 214": Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 214": Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 214-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:
1. Лавров и Шойгу выбирают пасхальный подарок для президента.
2. Технический дефолт Союзного государства. Макрон на групповой психотерапии.
3. Мишустин проводит экскурсию по зомбопарку и рассказывает о его прожорливых питомцах.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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