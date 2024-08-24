Ален Делон похоронен в своем поместье в Души
время публикации: 24 августа 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 20:09
Знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Ален Делон, 18 августа скончавшийся в возрасте 88 лет, похоронен, согласно его воле, в принадлежавшем ему поместье Души. На территории поместья похоронены 35 собак, в разные годы принадлежавших Делону.
Отпевание прошло в часовне, построенной Делоном в саду. На церемонии, проходившей за закрытыми дверями, присутствовали близкие и друзья актера, всего около 40 человек, сообщает BFMTV.
Из соображений безопасности их попросили оставить мобильные телефоны за пределами поместья.
После минуты молчания поклонники актера, собравшиеся у входа в поместье, хором исполнили песню "Paroles, Paroles", ставшую хитом благодаря дуэту Далиды и Делона.
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