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Культура

Ален Делон похоронен в своем поместье в Души

время публикации: 24 августа 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 20:09
Ален Делон похоронен в своем поместье в Души
Arthur Mola/Invision/AP, File

Знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Ален Делон, 18 августа скончавшийся в возрасте 88 лет, похоронен, согласно его воле, в принадлежавшем ему поместье Души. На территории поместья похоронены 35 собак, в разные годы принадлежавших Делону.

Отпевание прошло в часовне, построенной Делоном в саду. На церемонии, проходившей за закрытыми дверями, присутствовали близкие и друзья актера, всего около 40 человек, сообщает BFMTV.

Из соображений безопасности их попросили оставить мобильные телефоны за пределами поместья.

После минуты молчания поклонники актера, собравшиеся у входа в поместье, хором исполнили песню "Paroles, Paroles", ставшую хитом благодаря дуэту Далиды и Делона.

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// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 августа 2024

В возрасте 88 лет умер Ален Делон