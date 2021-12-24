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NEWSru.co.il :: Досуг24 декабря 2021 г., 07:34

Где отпраздновать Новый год? Три дня веселья и джаза на Мертвом море

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Как встретить Новый год в ритме и стиле и волнах джаза? Как встретить Новый год и окунуться в море, быть беззаботными, и веселиться до утра, до рассвета? Как совместить музыку, праздник, дружеское общение и вкусную еду? Как сочетать самый снежный праздник с самой низкой точкой на Земле? Мужчин в костюмах и дам в купальниках? Очень просто – поехать на Мертвое море и принять участие в Первом Новогоднем Международном Фестивале Super Jazz в гостинице Leonardo Club.

- Приобрести билеты на Новогодний Международный Фестиваль Super Jazz с проживанием в гостинице Leonardo Club

Новый год – это всегда своего рода коктейль событий. Так будет и на сей раз – популярные новогодние мелодии, импровизация, шутливые розыгрыши, фортепьяно и саксофон, гитара и барабаны, и все это смешано с джазом и рок-н-роллом. Весь этот радужный коктейль Первого Джазового Фестиваля на Мертвом море предлагается вкушать с 30 декабря по 1 января в течение трех дней фестиваля Super Jazz на Мертвом море, когда публике предлагается супер-джазовая новогодняя "вылазка" на волнах "джаз – рок – фьюжн". Эксперимент? Безусловно, но с предсказуемым удачным результатом. Это будет весело, ярко, шикарно и модно. Потому как может быть иначе в сочетании "джаз – море – отдых"? К тому же Новый год – лучшее время зарядиться энергией – энергией музыки, медных звучных инструментов и рояля, вокала и диксиленда, регтайма и кантри.

Джаз и море – союз классический. А если море – Мертвое? А если джаз – Super Jazz? И если сам фестиваль проводится на Новый год? То вот что получается: Леонид Пташка и звезды мирового джаза – с 30 декабря 2021 года по 1 января 2022 года.


Отдых в отеле по системе все включено, встреча Нового Года в компании друзей и музыкантов.
* 3 дня и 2 ночи в отеле "Leonardo Club Ям а-Мелах".
* Джаз-шоу программы с Леонидом Пташкой и другими музыкантами – всего 8 концертов!
* Новогодний фуршет с шампанским, Дедом Морозом и новогодней ёлкой
* Трехразовое питание (шефское меню)
* Алкогольные и безалкогольные напитки без ограничения
* Бесплатное посещение SPA
* Гостиница обслуживает только гостей только фестиваля – и будет закрыта в дни фестиваля для постронних
И море музыки, Мертвое море, сюрпризы, новогодние встречи…

Концерты первого дня:
Шоу Диксиленд
The Isradixie Band – Avraham Felder (Agashkin)
Джазовое Трио Леонида Пташки
Фрэнк Синатра & Опера & Джаз
Популярнейший израильский пианист, дирижёр, композитор – Гиль Шохат
Пианист, композитор, шоумен – Леонид Пташка
Певица Мирелла Градинару
Известный российский бас, солист Метрополитен опера и Ла Скала Денис Седов
Джазовое Трио Леонида Пташки

Концерты второго дня:
Ритмы Карибов
Леонид Пташка – фортепиано
Яна Мирабель Эсперанса Родригес – вокал
Джек Гонзалес – гитара & ансамбль "Caribbean Dream"
Black Jazz Soul
Джазовый ансамбль Леонида Пташки
Рой Янг и Хилари Серджант – вокал
Популярнейший израильский пианист, дирижёр, композитор, продюсер – Гиль Шохат
Встреча нового года с любимыми артистами, шампанским, танцами…


Третий день фестиваля
Джем-сешн в ритмах фламенко, латино, Средиземноморья

- Приобрести билеты на Новогодний Международный Фестиваль Super Jazz с проживанием в гостинице Leonardo Club

Все фотографии предоставлены организаторами фестиваля Sea Jazz Ashdod2021

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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