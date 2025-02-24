Премии Гильдии киноактеров США: победы Шаламе и Мур, триумф "Сёгуна"
Объявлены лауреаты премии Гильдии киноактеров США. Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.
ПОБЕДИТЕЛИ
Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе "Боб Дилан: Никому не известный".
Лучшая женская роль – Деми Мур "Субстанция".
Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин "Настоящая боль".
Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана "Эмилия Перес".
Лучший актёрский состав в игровом кино – "Конклав" – Серджо Кастеллитто, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Лусиан Мсамати, Изабелла Росселлини, Стэнли Туччи.
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино – "Каскадёры".
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Колин Фаррелл "Пингвин".
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Джессика Ганнинг "Оленёнок".
Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада "Сёгун".
Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Саваи "Сёгун".
Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт "Убийства в одном здании".
Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт "Хитрости".
Лучший актёрский состав в драматическом сериале – "Сёгун".
Лучший актёрский состав в комедийном сериале – "Убийства в одном здании".
Лучший каскадёрский ансамбль в комедийном или драматическом сериале – "Сёгун".
Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф – Джейн Фонда.