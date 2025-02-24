x
24 февраля 2025
|
последняя новость: 06:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 февраля 2025
|
24 февраля 2025
|
последняя новость: 06:37
24 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Премии Гильдии киноактеров США: победы Шаламе и Мур, триумф "Сёгуна"

Кинопремия
США
время публикации: 24 февраля 2025 г., 06:15 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 06:26
Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе "Боб Дилан: Никому не известный"
Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшая женская роль – Деми Мур "Субстанция"
Jordan Strauss/Invision/AP
Основной актерский состав сериала "Сёгун"
Jordan Strauss/Invision/AP

Объявлены лауреаты премии Гильдии киноактеров США. Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса вел стриминговый сервис Netflix.

ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе "Боб Дилан: Никому не известный".

Лучшая женская роль – Деми Мур "Субстанция".

Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин "Настоящая боль".

Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана "Эмилия Перес".

Лучший актёрский состав в игровом кино – "Конклав" – Серджо Кастеллитто, Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Лусиан Мсамати, Изабелла Росселлини, Стэнли Туччи.

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино – "Каскадёры".

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Колин Фаррелл "Пингвин".

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Джессика Ганнинг "Оленёнок".

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада "Сёгун".

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Саваи "Сёгун".

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт "Убийства в одном здании".

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт "Хитрости".

Лучший актёрский состав в драматическом сериале – "Сёгун".

Лучший актёрский состав в комедийном сериале – "Убийства в одном здании".

Лучший каскадёрский ансамбль в комедийном или драматическом сериале – "Сёгун".

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф – Джейн Фонда.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook