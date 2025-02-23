Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разведены и свободны, сообщает AP.

6 января судья Высшего суда Лос-Анджелеса утвердил соглашение о разводе, объявив, что оно вступит в силу 21 февраля, после того как прошли обязательные шесть месяцев с момента подачи Лопес заявления о расторжении двухлетнего брака Беном Аффлеком. В документе указано, что они разрешили спор с помощью медиации в сентябре, избежав долгого судебного процесса, через который проходило большинство других знаменитостей.

Суперзвезды поженились в июле 2022 года, а на развод Дженнифер Лопес подала в августе 2024 года. Тогда СМИ сообщали, что одной из основных причин расставания пары стала публичность их отношений.

Теперь же, когда американская певица официально свободна, она убирает приставку Аффлек из своего законного имени. Финансовые условия расторжения брака остались конфиденциальными, но известно, что ни один из супругов не будет платить алименты, а поскольку у них нет общих детей, вопрос опеки не стоит.

Дженнифер Лопес 55 лет. Она не раз входила в рейтинги самых высокооплачиваемых певиц, самых влиятельных людей мира и списки "самых сексуальных" женщин. Певица трижды была замужем, у нее двое детей. В августе 2022 года Дженнифер вышла замуж за киноактера Бена Аффлека, с которым у нее был длительный роман около двадцати лет назад.

Актеру, сценаристу, режиссеру и продюсеру Бену Аффлеку 52 года. За 40 лет в кинематографе он снялся более чем в 60 фильмах, завоевав "Оскары" как сценарист и как продюсер. Наиболее известен по ролям в картинах "Догма" (Барри), "Смерть Супермена" (Джордж Ривз), "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости" (Брюс Уэйн/Бэтмен). В 2002-м редакция журнала People назвала его самым сексуальным мужчиной в мире.