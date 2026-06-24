Прокуратура Барселоны начала расследование против писательницы Пилар Рахолы за поддержку Израиля

Прокуратура Барселоны начала расследование в отношении известной испанской журналистки, писательницы и общественного деятеля Пилар Рахолы по подозрению в разжигании ненависти и возможном соучастии в преступлении геноцида. Об этом сообщает испанское издание Teleprensa. Поводом для расследования стала жалоба, поданная молодежной социалистической организацией Organització Juvenil Socialista (OJS).

Как сообщает Europa Press, в феврале организация объявила, что двое ее активистов, ранее привлеченных к ответственности за нападение на Рахолу во время ее лекции, подали встречную жалобу против журналистки, обвинив ее в "соучастии в геноциде".

В заявлении OJS утверждается, что Рахола известна своей последовательной поддержкой Израиля и сионизма, а также критикой пропалестинских движений. По мнению заявителей, журналистка якобы публично "отрицает, преуменьшает и оправдывает" действия Израиля в секторе Газа и тем самым способствует распространению ненависти к палестинцам.

В частности, в жалобе упоминаются ее публичные выступления и публикации в социальных сетях, включая сообщение в X (бывший Twitter), в котором Рахола отвергла обвинения в адрес Израиля в совершении геноцида и раскритиковала специального докладчика ООН по палестинским территориям Франческу Альбанезе.

Заявители считают, что подобные высказывания не подпадают под защиту свободы слова, поскольку, по их мнению, способствуют дегуманизации палестинцев и оправданию действий Израиля.

В прокуратуре Барселоны подтвердили, что открыли предварительное расследование. После изучения материалов будет принято решение либо о передаче дела в суд, либо о его закрытии за отсутствием оснований для преследования.

Расследование поручено специализированному подразделению по преступлениям на почве ненависти прокуратуры Барселоны под руководством прокурора Марты Глории Лопес Катала. Проверкой фактов также займется Центральное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации каталонской полиции.

Пилар Рахола – одна из самых известных журналисток и общественных комментаторов Испании. На протяжении многих лет она открыто поддерживает право Израиля на существование и регулярно выступает против антисемитизма. На момент публикации она не прокомментировала решение прокуратуры начать расследование.