На Иерусалимском кинофестивале покажут фильмы-победители Канн и Берлинале

43-й Иерусалимский международный кинофестиваль представил международную программу, в которую вошли вошли десятки художественных, документальных и экспериментальных картин, многие из которых будут впервые и эксклюзивно показаны в Израиле.

Среди главных премьер – обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля фильм "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве в главных ролях, а также победитель Берлинале – фильм "Желтые письма" Илькера Чатака. В программу также вошли "Отечество" Павла Павликовского, "Бумажный тигр" Джеймса Грея, "Самурай и пленник" Киеси Куросавы, "День, когда она вернулась" Хон Сан Су и "Кристоферы" Стивена Содерберга.

В израильском конкурсе полнометражных игровых фильмов в этом году представлены шесть новых картин. Среди них – драма "Амаль" Давида Офека и Нада Башира о матери, пытающейся спасти сына от предопределенной судьбы в мире, охваченном насилием; "Золотое сердце" Эфрат Корэм о женщине из Ашкелона, которая находит брошенного ребенка и сталкивается с болезненными воспоминаниями собственного детства; а также новая работа Хадас Бен Ароя "Я не могу сказать себе "Нет"" – история любви израильской танцовщицы и немецкого поэта в Берлине. В программу также вошли "Свадебный конферансье" Гиди Дара о легендарном иерусалимском свадебном тамаде, пытающемся вернуть утраченную славу, "Что будет дальше" Рути Прибар о женщине, начинающей жизнь заново после тяжелой утраты, и "Куда?" Ассафа Махнеса – берлинская история о палестинском водителе Uber и загадочном молодом израильтянине, чьи пути вновь и вновь пересекаются.

Помимо новых фильмов, фестиваль представит специальную программу израильской классики. В нее вошли недавно отреставрированные копии картины Ури Барбаша "За стенами", номинированной на премию "Оскар", короткометражных фильмов "Большая девочка" Нирит Ярон и "Вороны" Айелет Менахеми – культовой истории о тель-авивском андеграунде 1980-х годов. Также зрители смогут увидеть документальную ленту Давида Фишера "Выживший в смокинге, выслеживающий Эли Визеля", посвященную сложному наследию нобелевского лауреата и одному из самых известных свидетелей Холокоста.

Откроет фестиваль новая картина Моше Розенталя "Независимость".

Помимо конкурсных программ – Международного конкурса, конкурса дебютов, секции "Дух свободы" и конкурса имени Шанталь Акерман – зрителей ждут традиционные разделы "Мастера", "Панорама", "Гала-премьеры", "Полуночное кино", "Киномания" и "Классика".

В секции классики фестиваль отдаст дань памяти Роберто Росселлини, представив его восстановленные работы и новый документальный фильм о режиссере.

Показы пройдут в Иерусалимской синематеке и кинотеатре "Лев Смадар". Организаторы ожидают более 20 зарубежных гостей – режиссеров, продюсеров и актеров со всего мира. Полная программа фестиваля и продажа билетов откроются 26 июня.