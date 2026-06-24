Сто артефактов с "Титаника", поднятых со дна Атлантического океана, могут продать на аукционе

Компания R.M.S. Titanic Inc., обладающая эксклюзивными правами на продажу предметов, поднятых с затонувшего "Титаника", планирует выставить на аукцион около ста артефактов, найденных на месте крушения легендарного лайнера. Против такого распоряжения предметами выступают власти США и Франции, настаивая, что место крушения "Титаника" – исторический мемориал, а не предмет торговли.

Подробности сделки стали известны после того, как американский суд рассекретил документы, которые компания пыталась оставить закрытыми. Продажа еще должна получить одобрение Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Среди предметов, которые предполагается продать, – бронзовый херувим, ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Кроме того, в список входят личные вещи пассажиров, денежные знаки, предметы кухонной утвари и элементы интерьера судна.

Перед аукционом коллекцию планируют показать в рамках международного турне по четырем городам мира.

Особый интерес вызывает бронзовый херувим, который, по данным R.M.S. Titanic, украшал знаменитую парадную лестницу лайнера и символизировал роскошь и элегантность судна. Это единственный подобный элемент декора, поднятый с места кораблекрушения.

Артефакты были извлечены со дна Атлантического океана в 1987 году – через два года после обнаружения обломков "Титаника" и спустя 75 лет после его гибели в апреле 1912 года.

Попытки продать предметы с "Титаника" уже не раз вызывали споры. Ранее власти США и Франции выступали против коммерческой реализации артефактов, считая место крушения историческим мемориалом и местом гибели более 1,500 человек.

Пока неизвестно, какие именно предметы в итоге попадут на торги. Однако публикация судебных документов впервые раскрыла масштаб планируемой распродажи, которая может стать одной из самых обсуждаемых в истории морской археологии.