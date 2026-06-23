Квентин Тарантино снимется в новом фильме вместе с Кайли Миноуг

Квентин Тарантино вновь поработает с валлийским режиссером Джейми Адамсом, известным своим импровизационным стилем в духе французской "новой волны". В новом фильме "Tangled Up in Blue" режиссер "Криминального чтива" и "Убить Билла" снова появится перед камерой – на этот раз вместе с Кайли Миноуг.

В актерский состав картины также вошли Джейсон Айзекс, Эллисон Уильямс, София Бутелла и RZA. Проект поддерживает нью-йоркская продюсерская компания Visor Entertainment. Продюсерами выступают Сабин Стенер, Рэнди Кляйнман и Джордан Йель Левин.

По данным местных СМИ, Тарантино и Миноуг в минувшие выходные заметили в валлийском городе Порткол, где проходили съемки сцен похорон в церкви Newton Church и поминок в Saltwater Inn.

В фильме также заняты валлийские актеры Карен Пауллада, Джулиан Льюис Джонс, Крейг Расселл и Сиван Моррис. Пауллада написала в Instagram, что получила удовольствие от съемок вместе с коллегами и "другими легендами" в фильме, который "направляет и собирает воедино единственный и неповторимый" Джейми Адамс.

Это уже вторая совместная работа Адамса и Тарантино. Их предыдущий проект, Only What We Carry, был снят за шесть дней в Довиле при поддержке французской продюсерской компании. В фильме, рассказывающем о сложных романтических отношениях между танцовщицей, ее сестрой и бывшим хореографом, также сыграли Саймон Пегг и Шарлотта Генсбур. Премьера картины состоялась на кинофестивале Трайбека ранее в этом месяце.

Адамс ранее рассказал Variety, что лично предложил Тарантино роль богатого благотворителя, отправив ему письмо и краткое описание сюжета. По словам режиссера, он верил в Тарантино именно как в актера: импровизационный метод требует живой реакции и умения быть "здесь и сейчас", а Тарантино, по мнению Адамса, является одним из величайших рассказчиков в разговорном жанре.

Через две недели после письма агент Тарантино сообщил, что режиссер заинтересовался проектом и хочет обсудить его по Zoom. Спустя еще два дня Тарантино согласился на роль.