Режиссер Андрей Звягинцев внесен в украинскую базу "Миротворец" за поездки в Крым

Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в мае Гран-при Каннского кинофестиваля за картину "Минотавр", внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

Согласно опубликованной на портале информации, основанием для включения режиссера в базу стали обвинения в незаконном посещении Крыма через территорию России после его аннексии в 2014 году, а также в "участии в попытках легализации российской оккупации украинских территорий". Авторы публикации ссылаются на данные о перелете Москва – Симферополь в июне 2014 года и упоминания в СМИ о поездке режиссера в Крым летом 2020 года.

В карточке Звягинцева также приведены его высказывания о собственной национальной идентичности, в том числе фразы: "Я русский человек, я русский режиссер, я русский автор" и "Если я и шпион, то только русский". Кроме того, упоминается финансовая помощь, которую режиссер получил от российских предпринимателей Романа Абрамовича и Владимира Евтушенкова во время болезни в 2021 году. Вместе со Звягинцевым в базу внесены его жена и мать.

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Сам Звягинцев пока публично не комментировал свое внесение в базу. После начала полномасштабной войны России против Украины режиссер неоднократно выступал с антивоенными заявлениями, в том числе призывал прекратить боевые действия и критиковал российские власти. Получая Гран-при Каннского кинофестиваля за картину "Минотавр" режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну.