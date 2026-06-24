По случайно найденным мемуарам свидетеля атомной бомбардировки Хиросимы снимут фильм

Спустя почти 80 лет после атомной бомбардировки Хиросимы будут впервые опубликованы мемуары одного из ее очевидцев – японского священника Киёси Танимото, пережившего катастрофу 6 августа 1945 года. Рукопись, считавшаяся утраченной, была обнаружена в архиве Йельского университета в США.

Книга под названием "Утраченные мемуары: Хиросима, 8:15" выйдет в свет 6 августа – в день 80-й годовщины атомной бомбардировки. Одновременно стало известно, что на ее основе будет снят художественный фильм "Хиросима, 8:15", где роль Танимото исполнит японский актер Такэхиро Хира, известный по сериалу "Giri/Haji" и фильму "Сегун".

Подготовка к съемкам начнется в ноябре, а сами съемки запланированы на февраль 2027 года.

Танимото был методистским священником в Хиросиме. В момент взрыва он случайно находился за пределами города, перевозя мебель в соседний населенный пункт. Это спасло ему жизнь.

Вернувшись в Хиросиму, он увидел масштаб разрушений и человеческих страданий, которые, по его словам, казались неописуемыми. Он решил записать свои воспоминания, надеясь, что его свидетельство поможет предотвратить подобные трагедии в будущем.

В предисловии к книге дочь священника Коко Танимото Кондо, которой сегодня 81 год, пишет, что память о Хиросиме необходима новым поколениям.

"Память – это наша надежда на выживание как человеческого рода", – отмечает она.

Мемуары были обнаружены в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Йельском университете среди документов американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Джона Херси.

Херси познакомился с Танимото через восемь месяцев после бомбардировки. Их встреча легла в основу знаменитой документальной книги "Хиросима", опубликованной в 1946 году. Новый фильм будет основан как на мемуарах Танимото, так и на книге Херси.

Продюсер Дональд Розенфельд считает, что публикация мемуаров и будущий фильм особенно важны на фоне современных международных кризисов и угроз применения ядерного оружия.

"Это глубокий взгляд на то, что сделала эта страшная бомба. Сегодня, когда мир вновь говорит о ядерных угрозах, история Хиросимы звучит как никогда актуально", – заявил он.

По оценкам историков, в первые дни после атомной бомбардировки Хиросимы погибли около 120 тысяч человек. Еще через три дня США сбросили плутониевую бомбу на Нагасаки, где погибли около 73 тысяч человек. Эти атаки остаются единственным случаем применения ядерного оружия в военных целях в истории человечества.