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Культура

"Не забудем 7 октября". Песня на пяти языках в память о трагедии, с надеждой на спасение заложников

время публикации: 24 марта 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 16:18
"Не забудем 7 октября". Песня на пяти языках в память о трагедии, с надеждой на спасение заложников
Фото: Максим Колышев
"Не забудем 7 октября". Песня на пяти языках в память о трагедии, с надеждой на спасение заложников
Фото: Максим Колышев
"Не забудем 7 октября". Песня на пяти языках в память о трагедии, с надеждой на спасение заложников
Фото: Максим Колышев
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После трагических событий, произошедших в Израиле 7 октября 2023 года, родилась песня "7.10", в память о пострадавших, погибших и заложниках.

Слова песни и музыку написала музыкант и композитор Хелена Гаон.

Представители еврейских общин разных стран объединились чтобы исполнить эту песню. Поэтому она звучит на английском, французском, иврите, русском и украинском языках.

В съемках песни приняли участие хор "Коль Ор", группы FromScratch, Frisson Trio, солисты Таль Софер, Вероник Шимони, Мария Брушницкая и другие исполнители.

Режиссёр проекта "7.10" Максим Колышев также выступил в качестве оператора, режиссёра монтажа и продюсера съемок.

Музыкальное видео было снято возле кибуца Реим, где проходил музыкальный фестиваль Nova.

Мы вместе переживаем трагедию, скорбим, помним и надеемся на скорейшее возвращение всех заложников.

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