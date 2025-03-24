"Не забудем 7 октября". Песня на пяти языках в память о трагедии, с надеждой на спасение заложников

После трагических событий, произошедших в Израиле 7 октября 2023 года, родилась песня "7.10", в память о пострадавших, погибших и заложниках.

Слова песни и музыку написала музыкант и композитор Хелена Гаон.

Представители еврейских общин разных стран объединились чтобы исполнить эту песню. Поэтому она звучит на английском, французском, иврите, русском и украинском языках.

В съемках песни приняли участие хор "Коль Ор", группы FromScratch, Frisson Trio, солисты Таль Софер, Вероник Шимони, Мария Брушницкая и другие исполнители.

Режиссёр проекта "7.10" Максим Колышев также выступил в качестве оператора, режиссёра монтажа и продюсера съемок.

Музыкальное видео было снято возле кибуца Реим, где проходил музыкальный фестиваль Nova.

Мы вместе переживаем трагедию, скорбим, помним и надеемся на скорейшее возвращение всех заложников.