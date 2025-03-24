Соавтор сериала "Переходный возраст" против использования детьми смартфонов

Соавтор сериала "Переходный возраст" Джек Торн присоединился к "Родительскому пакту", инициированному группой Smartphone Free Childhood. Сценарист признался, что, изучая материалы многочисленных убийств девушек, совершенных подростками, пришел в ужас от влияния социальных сетей на психику детей. К "Пакту" уже присоединилось более 100 тысяч родителей Великобритании. "Родительский пакт" призывает родителей ограничить доступ детей до 9 лет к смартфонам. Инициатива направлена на то, чтобы это явление стало массовым, и среда, в которой растут дети, была свободной от влияния смартфонов на развитие детей. Среди подписавших "Родительский пакт" британский актер Бенедикт Камбербэтч, певица Палома Фейт и телеведущая Эмма Барнетт.

"Я считаю, что SFC – замечательная группа, а "Родительский пакт" – отличная идея", – сказал Торн, который воспитывает 8-летнего сына, в интервью The Guardian/ – Когда мой ребенок достигнет возраста, в котором он потребует смартфон, я буду знать, что делать. Я в ужасе от того, что будет дальше, и думаю, что расширение прав и возможностей родителей – жизненно важный элемент в этой борьбе".

Сериал "Переходный возраст" режиссера Фила Барантини, вышедший всего неделю назад на стриминговой платформе Netflix, стал важным поводом для общественной дискуссии о влиянии социальных сетей и инфлюенсеров на психику детей и подростков. В центре сюжета история 13-летнего мальчика из небольшого британского города, который жестоко убил свою одноклассницу. Идея сериала появилась у актера и продюсера Стивена Грэма, когда он обратил внимание на серию убийств, совершенных тинейджерами, в разных городах Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что посмотрел шоу месте со своими детьми и призвал к тому, чтобы сериал показали в британском парламенте и в школах. Сериал стал самым обсуждаемым шоу в социальных сетях и получил рейтинг одобрения 99% на сайте Rotten Tomatoes.