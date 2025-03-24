Звезда "Хитростей" в ужасе "от резни, устроенной израильским правительством"

Звезда сериала "Хитрости" и трижды номинантка на премию "Золотой глобус" Ханна Эйнбиндер выступила с резкой критикой Израиля на церемонии награждения премией ЛГБТ-сообщества "Кампания за права человека". Актриса заявила: "Как квир-персона, как еврейка и как американка я в ужасе от убийства более 65 тысяч палестинцев в секторе Газа, устроенной израильским правительством". "Мне стыдно, и я в ярости от того, что эти массовые убийства финансируются из наших американских налогов, – продолжила она. – Нет ничего неоднозначного в том, чтобы сказать, что все доложны выступать против убийства мирных жителей".

Эйнбиндер сказала, что ее "осуждение израильских бомбардировок Газы" происходит не вопреки тому, чему она научилась в еврейской школе, а благодаря этому. "Мне нравится быть еврейкой, и я очень горжусь еврейской традицией, – заявила она со сцены. – Меня учили, что главное в том, чтобы быть евреем, – задавать вопросы, быть любознательной, спорить, искать аргументы против противоположных точек зрения, подвергать сомнению свои собственные убеждения, чтобы продолжать учиться и становиться лучшим человеком, лучшим гражданином мира. Я считаю, что это противоречит нашим глубочайшим еврейским традициям – следовать за государством и не подвергать сомнению действия государства, совершающего зверства от нашего имени. Действия Израиля не работают на безопасность евреев, евреи подвергаются опасности из-за того, что действия Израиля воспринимаются как действия еврейского народа".

Она также раскритиковала решение американских властей депортировать выпускника Колумбийского университета Махмуда Халиля, который организовывал акции в поддержку Газы в кампусе. Актриса заявила, что приказ о депортации инициирован президентом США Дональдом Трампом, который "поддерживает группы белых националистов, кричащих "Евреи нас не заменят", и Илоном Маском, который на церемонии инаугурации сделал жест, напоминающий нацистское приветствие.

"Наша борьба за свободу будет выиграна, если мы будем активно выступать против корпораций, которые инициируют разрушение нашей планеты, и институтов, которые ведут к массовым смертям наших братьев, – заключила Эйнбиндер. – Видимость – это ответственность. Те из нас, у кого есть платформа, должны использовать свои голоса, чтобы гарантировать, что высказывания не будут полностью запрещены".

Эйнбиндер выросла в еврейской семье. Ее мать – участница оригинального состава Saturday Night Live Ларейн Ньюман, а ее отец – актер Чад Эйнбиндер. Начала карьеру как актриса-комик на фестивале Just for Laughs и была названа одним из самых перспективных комиков в 2019 году.

В 2021 году Эйнбиндер снялась в роли в сериале "Хитрости" на канале HBO Max вместе с Джин Смарт и Карлом Клемонсом-Хопкинсом. Шоу получило 15 номинаций на премию "Эмми", включая номинации за актерское мастерство для Эйнбиндер, Смарт и Клемонса-Хопкинса.