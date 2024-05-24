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"Иерусалим – покой и дом". Гевонд Вардапет в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 24 мая 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 06:40
"Иерусалим – покой и дом". Гевонд Вардапет в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Иерусалим – покой и дом". Гевонд Вардапет в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи вновь стал Гевонд Вардапет – настоятель монастыря Святых Архангелов в армянском квартале Иерусалима. Разговор был записан на территории этого монастыря, под сенью оливы, по преданию возродившейся к жизни после того, как к ней привязывали Христа.

"Иерусалим – покой и дом", – говорит Гевонд о своей нынешней жизни.

Живя в святом городе, Гевонд уверен, что не следует искать чудеса ради укрепления в вере. Хотя говорит, что сам многократно был свидетелем чудес. Древняя олива в его дворе, как полагают многие верующие, исцеляет от бесплодия.

О любви и уважении. "Если человек себя не любит и не уважает, то и другие не будут его любить и уважать". И далее: "Говорят: "Мы должны любить". Но иногда очень важно, чтобы нас тоже любили".

О прощении. Тут формула Гевонда проста: "Простить – примириться с самим собой".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Гевондом Вардапетом

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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