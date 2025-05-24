Иранский режиссер Джафар Панахи получил "Золотую пальмовую ветвь"

"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля вручена иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм "Простая случайность". Панахи впервые смог приехать в Канны на фестиваль, хотя его картины были неотъемлимой частью мировых киносмотров много лет, однако иранский режим запрещал Панахи снимать кино (постановщик снимал подпольно) и покидать Иран. "Простая случайность" -- еще одно размышление Панахи о влиянии иранского режима на страну. В центре сюжета бывшие политические заключенные, которые случайно встречают тюремного дознавателя, пытавшего их, похищают его и решают, как им теперь поступить. Камерное, смешное и очень гуманистическое кино, в котором Панахи в который раз говорит о разрушительном влиянии диктатуры на души и разум.

Короткометражная лента палестинского актера и теперь уже режиссера Тофика Бархома "Я рад, что ты умер" признана лучшей в секции короткометражного кино. Фильм рассказывает о возвращении двух братьев на родной остров, где семейные травмы охватывают их заново.

Гран-при Каннского кинофестиваля (вторую по значимости награду) получила картина "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера с Эль Фаннинг и Стелланом Скарсгардом в главных ролях. Фильм называли главным претендентом на "Золотую пальмовую ветвь".

Приз лучшему полнометражному дебюту "Золотая камера" достался фильму режиссера из Ирака Хасана Хади "Президентский пирог". Ранее эта же картина была награждена призом зрительских симпатий программы "Двухнедельник режиссеров". Это первая картина из Ирака, участвующая в Каннском кинофестивале. Фильм основан на детских воспоминаниях режиссера, который вырос в Ираке при диктатуре Саддама Хусейна. Главная героиня картины – девятилетняя девочка из бедной иракской деревни, которой в школе поручают испечь пирог к дню рождения диктатора.

Спецприз жюри достался китайскому режиссеру Би Ганю за картину "Воскрешение". Это первая картина режиссера, которая попала на Каннский кинофестиваль. Приз за лучший сценарий достался фильму "Молодые матери" братьев Дарденнов о приюте, в котором юных девушек пытаются справиться со сложностями этого мира. Приз жюри получило роуд-муви Оливера Лаше "Сират" – история о поисках пропавшей дочери, которые превращаются в сюрреалистическое путешествие по пустыне. Второй приз жюри достался картине "Звук падения" Маши Шилински – невероятно красивая лента о трех поколениях женщин одной семьи.

Приз за лучшую мужскую роль достался актеру Вагнеру Моура, сыгравшему главную роль в картине "Секретный агент" Клебера Мендоса Фильо о военной диктатуре в Бразилии. Автор фильма Клебер Мендоса Фильо признан лучшим режиссером. Довольно неожиданное решение, учитывая, что картина Клебера не произвела особого впечатления на зрителей и не снискала любви жюри критиков журнала Screen, в которое входят ведущие киножурналисты со всего мира.

"Пальмовую ветвь" в категории "Лучшая актриса" вручили Наде Милитти, исполнившей главную роль в картине "Младшая сестра" Афсии Эрзи, истории о девушке из мусульманской семьи, которая не просто предпочитает французскую раскрепощенность строгим религиозным правилам, но и обнаруживает в себе склонность к однополой любви.