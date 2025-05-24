В Бристоле отменили концерт британской клезмер-группы по доносам активистов

Популярная британская клезмер-группа Oi Va Voi узнала об отмене своего концерта в Бристоле всего за 48 часов до мероприятия, запланированного на 21 мая.

В письме, которое прислали музыкантам представители площадки, клуба Strange Brew, сообщается следующее: "В понедельник наше внимание привлекли к обложке альбома одного из участников группы Oi Va Voi, которая представляется нам политически оскорбительной в свете текущей ситуации в Газе. Это изображение противоречит нашей этической позиции по поводу данной ситуации. В свете этого мы приняли решение отменить концерт".

Как утверждает The Jewish Chronicle, за отменой мероприятия стоит антиизраильская активистская группа "Bristol Palestine Alliance", обвинившая Oi Va Voi в неприсоединении к культурному бойкоту Израиля, а также увидевшая "скрытый сионистский посыл" в обложке сольного альбома израильской певицы Зоары, входящей в состав проекта. На ней Зоара запечатлена обнажённой в поле, по которому разбросаны арбузы. Именно последняя деталь вызвала гнев доносчиков, так как арбузы считаются в активистской среде одним из символов палестинского сопротивления.

В официальном заявлении Oi Va Voi выразили сожаление по поводу отмены концерта. "Мы аполитичный ансамбль, стремящийся объединять людей, а не разъединять их, – сообщили музыканты. – Активистские группы, оказывающие на нас давление, очевидно, никогда не слышали нашу музыку и не были на наших концертах. Они берут единственный факт – этническое происхождение участников ансамбля – и используют его как основание для тяжёлых обвинений, которые ставят под угрозу наши ценности и наше право выступать в родной стране. Мы убеждены, что это явный пример дискриминации, а тактика запугивания в данном случае ничем не отличается от той, которую используют крайне правые радикалы по всему миру".

По иронии судьбы, Oi Va Voi только что вернулись с успешных гастролей в Турции, где группа дала три концерта – в Анкаре, Стамбуле и Измире. Британская часть тура в поддержку нового альбома ансамбля, "The Water"s Edge", должна продолжиться 29 мая в Лондоне и 31 мая в Брайтоне. На момент публикации новости эти концерты не отменены.

Напомним, что ранее в мае антиизраильским активистам в Великобритании удалось добиться отмены концертов гитариста Radiohead Джонни Гринвуда и израильского певца и композитора Дуду Тасы.