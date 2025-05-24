Согласно новой биографической книге, у Фредди Меркьюри есть 48-летняя дочь

В 2025 году в свет выходит новая биография выдающегося певца Фредди Меркьюри, фронтмена рок-группы Queen. Книга получила название "Love, Freddie", её автором выступила писательница и журналистка Лесли-Энн Джонс.

Несмотря на то, что труд будет опубликован лишь в сентябре, об одном открытии, сделанном исследовательницей, стало известно уже сейчас. Согласно "Love, Freddie", в 1976 году у Меркьюри родилась дочь – после мимолётного романа музыканта с женой его друга. Её полное имя в книге не раскрывается, только инициал – Б.

По словам Б., лидер Queen поддерживал с ней тёплые отношения на протяжении первых 15 лет её жизни – до смерти артиста в 1991 году. Он также дарил ей дневники, которые вёл на протяжении этих лет и в которых рассказывал о своей жизни – начиная с детства на острове Занзибар и до последних дней (последняя запись в дневнике датируется 31 июля 1991 года). Лесли-Энн Джонс со ссылкой на Б. утверждает, что о её существовании было известно только самому ближнему кругу певца. На момент публикации этой новости люди, тесно взаимодействовавшие с Меркьюри, прежде всего другие музыканты Queen – Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор, никак не комментировали эту информацию.

О Б. в настоящее время известно лишь то, что она живёт в Европе и работает в сфере медицины.

Лесли-Энн Джонс рассказала британскому изданию Daily Mail, что Б. сама связалась с ней после того, как прочла её предыдущую биографию Фредди Меркьюри, книгу "Love of My Life" (2021). Писательница утверждает, что сперва подвергала историю Б. сомнению, но в итоге пришла к выводу, что она правдива. По словам Джонс, Б. не была включена в официальное завещание музыканта, чтобы не раскрывать её личность, однако Меркьюри, тем не менее, тайно передал ей часть своего состояния.

Ранее считалось, что у Фредди Меркьюри не было детей.