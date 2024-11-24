Банан Каттелана за $6,2 млн "переплюнул" чёрный квадрат Малевича. Комментарий

Недавно на аукционе Сотбис был продан банан за 6,24 миллиона долларов. Покупатель обещал его съесть. Но, на самом деле, это невозможно, потому что такого банана не существует. Произведение Каттелана – это квантовое искусство. Комментирует художница и искусствовод Татьяна Савин.

Итальянский художник Маурицио Каттелан создал всеми желанное – он продал чистую идею. Идею настолько простую, что воплотить её под силу каждому. Но теперь каждый, воплощающий её без сертификата подлинности – не сможет её продать. При этом работа под названием "Комедиант", жёлтый банан, приклеенный к стене куском серого американского дактейпа (серебристого скотча) – очень красив. Недаром это сочетание, серого и жёлтого было назначено цветом 2021 года компанией Pantone.

Illuminating (13-0647) – яркий и жизнерадостный желтый оттенок, пропитанный солнечной силой.

Ultimate Gray (17-5104) – надежный и прочный оттенок природных элементов, потертый внешний вид которых говорит о способности выдержать испытание временем.

Такая палитра должна "одновременно заряжать энергией и давать возможность преодолеть затянувшуюся неопределенность".

Казимир Малевич нарисовал свой знаменитый "Чёрный квадрат" в 1915 году. Вернее, не нарисовал, а создал. Тот же Малевич утверждал, что с его квадрата нельзя сделать копию, только создать квадрат заново. Точно так же вы не можете сделать копию работы Каттелана. Каждый раз работа создаётся заново, но не является оригинальной, если только вы не обладатель сертификата.

Покупателем "Комедианта" стал китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан. Он заявил, что планирует съесть банан, чтобы отдать дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре".

Однако, съесть банан за 6,24 миллиона долларов Сан не сможет. Банан Каттелана – это квантовый объект. В момент отлепления банана от скотча – они перестают быть произведением искусства, но становятся просто бананом и просто скотчем. Есть криптопредприниматель будет просто банан. (Или уже съел.)

Этот "квантовый переход" арт-объекта был доказан американским художником грузинского происхождения Давидом Датуна на ярмарке Art Basel в Майами, в декабре 2019 года (там "Комедиант" был представлен в первый раз). Датуна снял банан, приклеенный к стене, и демонстративно съел его перед зрителями. Своё действие он назвал перформансом под названием "Голодный художник". Видео перформанса выложено в интернете.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZqdfUHtkk8

Тогда представитель Каттелана получил звонок о событии, когда был по пути в аэропорт. Он вернулся на выставку с новым бананом и снова приклеил его скотчем, восстановив съеденное, но не испорченное произведение.

Аргумент "я тоже так могу" не работает ни с квадратом Малевича, ни с бананом Каттелана. Потому что важен исторический и художественный контекст, личность художника, а также, уровень его знаменитости и внимания общества к нему.

Чтобы быть как Малевич – надо оказаться в 1915 году, придумать супрематизм, сделать выставку "0,10", на которую обратят внимание, создать квадрат, и в религиозной стране повесить его в "красном углу", вместо иконы.

Маурицио Каттелан – на сегодняшний день уже очень известный своими провокационными и концептуальными работами, дорогой, хорошо продающийся художник.

Вот некоторые из его наиболее известных произведений:

"Девятый час" (La Nona Ora): Скульптура изображает папу Иоанна Павла II, пораженного метеоритом. Работа была представлена на выставке в 1999 году и вызвала широкий резонанс. В 2001 году она была продана на аукционе Christie's за $886000.

"Он" (Him): Скульптура изображает фигуру Адольфа Гитлера, стоящую на коленях в молитвенной позе. Работа была создана в 2001 году и выставлялась в различных музеях и галереях. В 2016 году она была продана на аукционе Christie's за $17189000.

"Америка" (America): Функционирующий унитаз из 18-каратного золота, установленный в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Посетители могли использовать его по назначению. В 2019 году унитаз был украден из Бленхеймского дворца в Англии.

"L.O.V.E.": Мраморная скульптура руки с поднятым средним пальцем, установленная на площади Пьяцца дельи Аффари в Милане перед зданием фондовой биржи. Скульптура была представлена в 2010 году Скульптура "Америка" представляет собой полностью функциональный унитаз, изготовленный из 18-каратного золота. Эта работа также вызвала широкий резонанс и была оценена в 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов на момент продажи).

Баталии по поводу чёрного квадрата ведутся уже 109 лет. Возможно, про банан будут говорить ещё дольше.

Маурицио Каттелан родился в 1960 году в Падуе, Италия, в семье водителя грузовика и уборщицы. Не имея формального художественного образования, Каттелан начал с*вою карьеру в 1980-х годах, занимаясь дизайном и производством деревянной мебели в Форли. Его путь в искусство был нетрадиционным: он работал поваром, садовником, охранником и даже донором спермы, прежде чем полностью посвятить себя художественной деятельности.

"Комедиант" был создан в трех экземплярах. Два из них были проданы частным коллекционерам за 120 тысяч долларов каждый, а третий экземпляр был приобретен за более значительную сумму, которая не разглашалась, и позже подарен Музею Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

В ноябре 2024 года "Комедиант" вновь привлек внимание общественности. На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке инсталляция была продана за 6,24 миллиона долларов.

Эта продажа стала одной из самых обсуждаемых в мире искусства, вновь поднимая вопросы о ценности концептуальных произведений и границах искусства. Каттелан, известный своими провокациями, вновь сумел привлечь внимание к своей работе, заставив общественность задуматься о природе искусства и его восприятии.